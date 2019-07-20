В Україні раптово розблокували десятки сайтів роспропаганди: знайшлася лазівка

В Україні раптово стали доступні на деякий час російські сайти, які потрапили під заборону після указу президента в 2017 році через лазійки в законі.

Про це сказано в матеріалі OBOZREVATEL. Відзначається, що рішення про блокування виконують далеко не всі провайдери.

"Кілька місяців тому "Лабораторія цифрової безпеки" перевірила 70 провайдерів. Виявилося, 20 з них не блокують навіть половину з санкційного списку. В першу чергу обмежують доступ до "ВКонтакте" і "Однокласники", а ось менш відомі ресурси часто залишаються доступними", - сказано в тексті.

Як пояснюється, встановлений на смартфоні сервіс, перебуваючи в мережі провайдера, автоматично перевіряв доступ до зазначеного переліку сайтів. Тоді в цілому перевірили доступ до 264 сайтів.

"Але перевірили тільки 70 провайдерів. У той час як в Україні доступ до інтернету забезпечують близько 5 тис. провайдерів! Деякі з них принципово відмовляються від обмежень. Мовляв, постанова РНБО є обов'язковою для державних органів, а приватний бізнес готовий виконувати виключно закони", - відзначається в матеріалі.

Юрист Олександр Плахотник підтвердив таку інформацію, однак додав, що сам указ ввів в дію президент, а вже його розпорядження обов'язкові для виконання на всій території країни.

Таким чином провайдер, який відмовляється обмежувати доступ, може понести адміністративну відповідальність – штраф в розмірі до 3,4 тис. грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 липня в Україні частина провайдерів почали надавати доступ до забороненої російської соціальної мережі "ВКонтакте" і інших пропагандистських ресурсів.

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