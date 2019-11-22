На рівні 2017 року: в Україні п'ятий місяць обвалюється промисловість

В Україні за жовтень промисловість обвалилася на 5% у фізичних обсягах у порівнянні з показником минулого року.
Негативна тенденція спостерігається вже 5 місяць поспіль. Про це повідомив у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.
За даними Державної служби статистики, за період січень-жовтень 2019 приріст знизився на 0,6% до відповідного періоду минулого року.
В Україні впала промисловість
Facebook Володимира Компанійця
В Україні впала промисловість
Facebook Володимира Компанійця
"Аналогічне падіння відбувалося на початку 2017 після введення блокади", – додав Компанієць.
Найбільше промисловість в січні-жовтні 2019 виросла в таких областях:
Вінницька 17,6%
Рівненська 6,9%
Одеська 5,3%
Херсонська 3,5%
Дніпропетровська 2,1%
В Україні п'ятий місяць обвалюється промисловість
economics-prorok.com
Найменші темпи приросту промисловості в січні-вересні 2019 року в таких регіонах:
Хмельницька область -15,9%
Закарпатська -10,9%
Чернігівська -9,9%
Житомирська -6,7%
Івано-Франківська -4,5%
У четвертому кварталі 2018 року частка промисловості у ВВП становила 20,03%.
В Україні впала промисловість
Facebook Володимира Компанійця
Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні промисловість знизилася на 1,1%. Перед цим антирекорд (падіння 4 місяці поспіль) промисловість встановила в лютому 2019 року.
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