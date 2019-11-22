На рівні 2017 року: в Україні п'ятий місяць обвалюється промисловість

В Україні за жовтень промисловість обвалилася на 5% у фізичних обсягах у порівнянні з показником минулого року.

Негативна тенденція спостерігається вже 5 місяць поспіль. Про це повідомив у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

За даними Державної служби статистики, за період січень-жовтень 2019 приріст знизився на 0,6% до відповідного періоду минулого року.

В Україні впала промисловість Facebook Володимира Компанійця

В Україні впала промисловість Facebook Володимира Компанійця

"Аналогічне падіння відбувалося на початку 2017 після введення блокади", – додав Компанієць.

Найбільше промисловість в січні-жовтні 2019 виросла в таких областях:

Вінницька 17,6%

Рівненська 6,9%

Одеська 5,3%

Херсонська 3,5%

Дніпропетровська 2,1%

В Україні п'ятий місяць обвалюється промисловість economics-prorok.com

Найменші темпи приросту промисловості в січні-вересні 2019 року в таких регіонах:

Хмельницька область -15,9%

Закарпатська -10,9%

Чернігівська -9,9%

Житомирська -6,7%

Івано-Франківська -4,5%

У четвертому кварталі 2018 року частка промисловості у ВВП становила 20,03%.

В Україні впала промисловість Facebook Володимира Компанійця

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні промисловість знизилася на 1,1%. Перед цим антирекорд (падіння 4 місяці поспіль) промисловість встановила в лютому 2019 року.

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