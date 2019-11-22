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22 листопада • оновлено в 21:31
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На рівні 2017 року: в Україні п'ятий місяць обвалюється промисловість

2.6т
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В Україні за жовтень промисловість обвалилася на 5% у фізичних обсягах у порівнянні з показником минулого року.

Негативна тенденція спостерігається вже 5 місяць поспіль. Про це повідомив у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

За даними Державної служби статистики, за період січень-жовтень 2019 приріст знизився на 0,6% до відповідного періоду минулого року.

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В Україні впала промисловість

В Україні впала промисловість

Facebook Володимира Компанійця

В Україні впала промисловість

В Україні впала промисловість

Facebook Володимира Компанійця

"Аналогічне падіння відбувалося на початку 2017 після введення блокади", – додав Компанієць.

Найбільше промисловість в січні-жовтні 2019 виросла в таких областях:

  • Вінницька 17,6%

  • Рівненська 6,9%

  • Одеська 5,3%

  • Херсонська 3,5%

  • Дніпропетровська 2,1%

В Україні п'ятий місяць обвалюється промисловість

В Україні п'ятий місяць обвалюється промисловість

economics-prorok.com

Найменші темпи приросту промисловості в січні-вересні 2019 року в таких регіонах:

  • Хмельницька область -15,9%

  • Закарпатська -10,9%

  • Чернігівська -9,9%

  • Житомирська -6,7%

  • Івано-Франківська -4,5%

У четвертому кварталі 2018 року частка промисловості у ВВП становила 20,03%.

В Україні впала промисловість

В Україні впала промисловість

Facebook Володимира Компанійця

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні промисловість знизилася на 1,1%. Перед цим антирекорд (падіння 4 місяці поспіль) промисловість встановила в лютому 2019 року.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Володимир Компанієць
Місце
Україна
Тег
промисловість
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Коментарі
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
Не может обвалиться то, чего уже нет.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
с чего бы это?
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Вот как только клоун и любитель кaцaпья пробрался в президентское кресло так стала обваливаться промышленность Украины .... Совпадение ???? Не думаю !!!!
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Levitsky Valery, девочка! сними кастрюльку и включи межушный ганглий: обваливается уже шестой год, и из-за тебя!!!
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