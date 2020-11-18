Швидкісний інтернет проведуть у п'ять тисяч українських сіл

В Україні під'єднають до швидкісного інтернету 5 тисяч сіл. Так, доступ до мережі отримають 2,5 млн людей.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на брифінгу, передає "Укрінформ". За його словами, проблеми з інтернетом у маленьких селищах і невеликих містах повинні вирішуватися першочергово, бо в мегаполісах таких проблем немає.

"Усього (будуть під'єднані до швидкісного інтернету. – Ред.) приблизно 5 тисяч сіл, де проживають 2,5 мільйона українців. Хочу підкреслити, що для нас дуже важливо і навіть первинно під'єднати селища і невеликі міста. Тому, що у великих містах – мінімальні проблеми з інтернетом", – зазначив міністр.

Федоров також пояснив, від чого залежатиме швидкість під'єднання.

"Там, де місцева влада, наприклад ОТГ, будуть швидше ухвалювати рішення, будуть нашим партнером, допомагатимуть нам у реалізації, тим швидше буде з'являтися під'єднання саме в цьому місті, того об'єкту соціальної інфраструктури, який там розташований", – додав міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на 45 станціях метро з'явився швидкісний інтернет 4G. Тільки на "Теремках" поки немає мобільного зв'язку 4-го покоління.