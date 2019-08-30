В Україні проведуть "глибоку" податкову реформу: що запропонував новий прем'єр-міністр

Кабінет міністрів навесні планує провести "глибоку" податкову реформу, яка набуде чинності в 2021 році.

"Наша податкова система спроектована так, що сумлінний платник податків програє. Якщо ти чесно платиш податки, на цілому наборі ринків ти просто змушений оптимізувати. Це дуже неправильно", – повідомив новий прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми плануємо глибоку реформу податкової системи навесні, тому що не можна змінювати податкову систему в другому півріччі", – додав він.

За словами голови уряду, податкова реформа повинна набути чинності з 1 січня 2021 року.

Гончарук також прокоментував потенційні зміни оподаткування для фізичних осіб-підприємців. На його думку, основна проблема спрощеної системи в тому, що її використовують для "відмивання контрабанди".

"Мені зараз складно говорити про те, як буде виглядати модель, яку ми запропонуємо. Але ми будемо виходити з того, що спрощенцями повинна бути вся країна. Тобто оподаткування повинно бути настільки простим, щоб воно не було складним ні для кого", – резюмував голова уряду.

Податкова реформа повинна набути чинності з 1 січня 2021 року Facebook Олексій Гончарук

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 29 серпня, почалося перше засідання Верховної Ради IX скликання. 424 народні обранці принесли урочисту присягу й отримали мандати. До порядку денного першого засідання було включено 27 пунктів, зокрема організаційного та кадрового характеру.

Спікером парламенту обрали голову партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова. За відповідне рішення проголосували 382 парламентарі.

Потім Верховна Рада України затвердила на посаді прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

На першому засіданні нової Верховної Ради підтримали створення 23 парламентських комітетів, а також затвердили їхнє керівництво і склад.

Так, за нову структуру проголосували 318 народних депутатів. Зазначимо, що раніше у Верховній Раді діяли 27 комітетів і комісія з питань приватизації.

Також було ухвалено рішення, що кількість їхніх членів не може бути менше 5 осіб, але й не більше 34.

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