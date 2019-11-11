На автомагістралі у Львівській області в понеділок, 11 листопада, почалася акція протесту проти відкритого ринку землі – "Ні розпродажу України!".

Зокрема, в селі Малі Підгірці мітингувальники заблокували рух по дорозі, передає ТСН.

За словами організаторів, українці обурені "обманом і підступними діями влади" в питаннях запровадження ринку землі.

"Не дивлячись на свої обіцянки не ставити на розгляд жоден із законопроектів щодо ринку землі, на наступному тижні проект закону №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", яким відкривається ринок землі, включений у проект порядку денного роботи Верховної Ради", – відзначають учасники протесту.

Учасники акції вимагатимуть відкликати обидва законопроекти (№2178, №2178-10).

Пізніше стало відомо, що акцію провели в 13 областях України. У Черкаській області на мітинг вийшли більше сотні людей, вони принесли з собою плакати і державні прапори.

Крім того, люди на годину перекрили рух по трасі Київ-Одеса. Через що в обох напрямках утворилися затори.

В Україні пройшли масштабні мітинги проти ринку землі Прес-служба Всеукраїнського аграрного ради

В Україні пройшли масштабні мітинги проти ринку землі Прес-служба Всеукраїнського аграрного ради

В Україні пройшли масштабні мітинги проти ринку землі Прес-служба Всеукраїнського аграрного ради

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.

Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни та юридичні особи України, територіальні громади й держава.

Ринок землі може приносити до бюджету України від $700 млн до $1,5 млрд щороку. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

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