Кому доведеться повернути соцдопомогу до бюджету: в Україні відбудеться масштабна перевірка пільговиків

Зовсім скоро частина українців, які отримують допомогу від держави у вигляді пенсій, субсидій, стипендій тощо, можуть позбутися бюджетних виплат. Це пов'язано з тим, що в Україні можуть провести масштабну перевірку на законність отримання держдопомоги.

Про це йдеться в законопроєкті "Про верифікацію і моніторингу державних виплат", який повторно має розглянути Верховна Рада України.

Як буде відбуватися перевірка, і на що варто звернути увагу – з'ясовував OBOZREVATEL.

Головне:

Чиновники за допомогою автоматичної бази перевірятимуть усіх, хто отримує допомогу від держави.

Перевірка буде відбуватися у три етапи.

До єдиної бази потрапить інформація про кожного, хто отримує гроші від держави.

При виявленні порушень, незаконно отримані гроші доведеться повернути до бюджету.

Чиновники можуть отримати інформацію навіть про залишок коштів на банківському рахунку пільговика.

Вето Зеленського

Законопроєкт №1231 "Про верифікацію та моніторинг державних виплат" депутати Верховної Ради ухвалили у другому читанні ще 17 жовтня, але документ був ветований Володимиром Зеленським та повернутий до парламенту з пропозиціями президента.

По суті правки виявилися суто технічними. Вся річ у тім, що цей закон не узгоджений з ухваленим раніше документом №140-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції", який набув чинності 18 жовтня.

Цим документом Національному агентству по боротьбі з корупцією надавався автоматизований доступ до двох реєстрів, а у разі внесення змін до закону про верифікацію держвиплат НАЗК позбавлялося цього права.

Щоб цього не трапилося, від президента запропонували внести лише невелику правку – слова "абзац другий" замінити словами "абзац третій".

Рекомендації були схвалені відповідним комітетом, і знову спрямовані на розгляд парламентом. З огляду на те, що зміни суто технічні, швидше за все, депутати знову проголосують за ухвалення документа.

Що таке верифікація держвиплат

Верифікація – це перевірка законності нарахування і отримання держвиплат. Зокрема перевірці підлягають пенсії, допомоги, пільги, субсидії, стипендії, інші виплати, що здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування.

В ході верифікації з'явиться можливість відсіяти тих, хто отримує допомогу від держави незаконно, і спрямовувати бюджетні кошти тим, кому вони дійсно потрібні.

Хто і як проводитиме верифікацію

Перевірку буде проводити Мінфін. Для цього створять спеціальну онлайн-платформу, де зберуть всю доступну з державних реєстрів інформацію про українців.

Платформа буде розроблена з використанням сучасних технологій, і має технічні можливості обробляти інформацію з різних електронних інформаційних ресурсів. Весь процес автоматизований і відповідає нормам законів, які регулюють державні виплати.

У спеціальному реєстрі зберігатиметься анкета на кожного. Причому закон захищає зібрані дані. І якщо хтось її передасть, наприклад, кредитній організації для обробки потенційних клієнтів, або шахраям – за це доведеться нести відповідальність згідно із законом.

Законом передбачається здійснення трьох видів верифікації:

превентивна;

поточна;

ретроспективна.

Перший вид передбачає проведення перевірки в період, коли громадянин тільки звертається по надання державної допомоги. Проводитися буде органом, який призначає виплату, наприклад, відділення Пенсійного фонду, соцзахисту та інші. Вони приймуть заяву, візьмуть всі необхідні для виплати документи, внесуть інформацію в єдину базу і тут же отримають дані з неї.

Гроші "Страна"

Другий буде проводиться весь час, поки ви отримуєте допомогу від держави. Нагадуємо, що у створеній онлайн-платформі буде зібрана вся доступна з різних реєстрів інформація, зокрема і з банків. Тобто, якщо під час отримання держдопомоги ви відкриєте рахунок на круглу суму, або ж зробите покупку на суму понад 50 тис. гривень, вас позбавлять виплат.

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Третій передбачає перевірку тих, хто вже не отримує гроші від держави. Наприклад, ви знайшли роботу і більше не потребуєте виплат із безробіття. Цей етап може тривати протягом трьох років після того, як гроші перестали виплачувати.

У разі, якщо Мінфін виявить порушення, відомство може надіслати листа органам, що здійснюють державні виплати, де мають бути вказані типи виявлених порушень для проведення додаткової перевірки, які мають виключно рекомендаційний характер.

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Рішення про припинення або призупинення виплати приймається виключно органом, що здійснює державні виплати.

Що будуть робити з порушниками

Після того, як автоматична система виявить невідповідності, а орган, який виплачує держдопомогу, проведе додаткові перевірку, яка підтвердить, що людина в результаті певних обставин, втратила право на соціальну виплату, її про це поінформують і припинять виплати.

Суд "Цензор.Нет"

У тому випадку, якщо виявиться, що для отримання допомоги від держави ви надали недостовірну інформацію, і отримували виплати незаконно, вам направлять вимогу повернути неправомірно отриману суму. При цьому у разі незгоди дане рішення можна буде оскаржити в судовому порядку. Також через суди будуть вирішуватися питання примусового стягнення з порушників.

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