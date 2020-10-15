В Україні офіційно покінчили з державною монополією на спирт: продано перший завод

У четвер, 15 жовтня, Фонд держмайна провів приватизацію першого об'єкту ДП "Укрспирт" – Немирівського спиртзаводу.

Як повідомляє пресслужба Фонду, завод продали за 55,08 млн грн. Стартова ціна була 49,5 млн грн. Завод розташований у Вінницькій області, у місті Немирів. Покупцем стало ТОВ "ЛВН ЛІМІТЕД".

"Компанія-переможець була єдиною, хто подав заявку на участь в аукціоні. Разом із тим, через захищеність інформації про кількість учасників аукціону до початку його проведення, учасник запропонував ціну вищу за стартову на більше ніж 5 млн грн для отримання переваги на випадок можливої конкуренції під час торгів", – йдеться у повідомленні.

Після підписання протоколу про результати аукціону, укладання договору купівлі-продажу та проведення повного розрахунку процес приватизації Немирівського МПД вважатиметься офіційно завершеним.

Основна продукція Немирівського спиртзаводу:

спирт етиловий ректифікований

спирт етиловий зерновий вищої очистки

люкс, спирт харчовий

За даними порталу YouControl, основним видом діяльності ТОВ "ЛВН ЛІМІТЕД" є дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв. Товариство зареєстроване у Вінниці та має філію у Немирові.

Засновником компанії вказана "НЕМІРОФФ ІНТЕЛЛЕКТЬЮАЛ ПРОПЕРТІ ІСТЕБЛІШМЕНТ" (Ліхтенштейн), серед кінцевих бенефіціарів – Яків Грібов, Анатолій Кіпіш та Белла Фінкельштейн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 вересня Фонд державного майна оголосив про початок приватизації спиртових заводів. Голова ФДМ зазначив, що графік аукціонів буде досить щільним – по два в тиждень.

У 2021 році одним з джерел фінансування дефіциту держбюджету стануть надходження від приватизації. У проєкті держбюджету вони закладені на рівні 6 млрд грн.

12 серпня Кабмін затвердив розпорядження про передання Фонду державного майна майже 190 об’єктів державної власності для їхньої приватизації.