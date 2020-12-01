В Україні припинили фінансування всіх незахищених видатків

Роман Груша Економіка 11:56, 1.12.2020 Оновлено: 11:56, 1.12.2020

Народний депутат від фракції "Голос", заступник голови фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк заявив, що Державна казначейська служба зупинила фінансування всіх незахищених видатків.

"Наявні неоплачені фінансові зобов'язання згідно зі звітом Казначейства за сьогодні майже 15 млрд грн!" – повідомив Железняк на Facebook.

За його словами, це антирекорд за довгий час. На позаминулому тижні ця цифра була 7 млрд грн, минулого – вже 9 млрд грн.

"Простими словами, держава зупинила виплати майже за всіма незахищеними видатками. Ще треба докази?" – написав заступник голови фінансового комітету Верховної Ради.

Таким чином, зупинка означає, що влада відмовляється від фінансування в першу чергу капітальних витрат – ремонт, реконструкція, будівництво та інші.

Ярослав Железняк на Facebook
Ярослав Железняк на Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Рахункової палати Валерій Пацкан заявив, що план доходів до державного бюджету не виконано на 18,4 млрд грн.

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