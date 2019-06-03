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В Україні приготувалися запустити енергетичну реформу: чи відбудеться стрибок цін

1.1тЧитати матеріал російською

В Україні з 1 липня запустять ринок електроенергії. Уряд планує зробити все можливе, щоб тариф на електрику не підвищився ні для населення, ні для промисловості.

Про це заявив у інтерв'ю "Інтеру" прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Він нагадав, що терміни нового ринку схвалив парламент, а уряд має лише одну можливість забезпечити його запуск так, як визначено у законі.

"Інакше один закон про електричну енергію припинить діяти, а з 1 липня вже діятиме новий закон. Що стосується готовності, то це проговорювали, експерти кажуть, що це буде зроблено. Я повністю підготував усю нормативну базу. У середу ми вирішимо ще кілька питань, і вся нормативна база буде ухвалена", — сказав глава уряду.

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За його словами, після запуску ринку електрики ціна для населення і промисловості не повинна зрости.

"Для мене важливо в цьому ринку — не повинна зрости ціна для населення і тут законом маємо можливість обмежити цю ціну і ми це зробимо. Друге питання — не повинна зростати ціна для промисловості. На сьогодні треба ухвалити рішення уряду, щоб обмежити цю ціну і для промисловості. Я все зроблю для того, щоб для населення не зросла ціна, і, можливо, якісь невеликі коливання для промисловості. Жодних серйозних підвищень бути не повинно. Я це не підтримую", — підсумував прем'єр.

В Україні приготувалися запустити енергетичну реформу: чи відбудеться стрибок цін

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 червня ціна на природний газ для населення зросте до 8,6 гривень за кубометр (з урахуванням податку на додану вартість). Зокрема вартість блакитного палива для українців підніметься на 4,6% або 38 копійок за кубометр (з урахуванням ПДВ).

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Тема
Реформа ринку електроенергії
Особа
Володимир Гройсман
Місце
Україна
Теги
тарифиУкраїна
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