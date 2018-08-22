В Україні приготували неприємний сюрприз одержувачам субсидії

В Україні з 1 жовтня скасують субсидії споживачам без лічильників газу.

Відповідне рішення, прийняте Кабінетом міністрів на засіданні в середу, 22 серпня, вступить в силу вже з 1 жовтня, повідомляє "РБК-Україна".

Постанову уряду про скасування пільг і субсидій на оплату послуг з постачання та розподілу природного газу в раніше встановлених обсягах соціальних нормативів прийнято для стимулювання населення до встановлення лічильників.

Новини В Україні істотно скоротили субсидії на комуналку

На сьогоднішній день в Україні надаються субсидії населенню в межах соціальних нормативів користування комунальними послугами, в тому числі природним газом.

Дані нормативи споживання були встановлені постановою Кабінету міністрів від 6 серпня 2014 № 409, при цьому стимули встановлювати лічильники природного газу практично були відсутні.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні кардинально урізали субсидії, та писав про те, як на українцях позначаться нові соціальні нормативи і чому уряд переглянув програму субсидій.

OBOZREVATEL також розрахував, скільки заплатять за комуналку пенсіонер та українець із середньою зарплатою та субсидією.