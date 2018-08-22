В Україні придумали, як значно скоротити держборг

Кабінет міністрів має намір скоротити прямий державний борг до 52% до валового внутрішнього продукту вже до кінця 2019 року.

До кінця 2020 року держборг України планують скоротити до 49% ВВП, заявила виконуюча обов'язки міністра фінансів Оксана Маркарова в ході засідання уряду в середу, 22 серпня.

Крім того, на сьогоднішній день рівень державного боргу України до валового внутрішнього продукту знизився до 60%.

"Державний борг до ВВП знизився до 61,5% на кінець 2017 року, ми бачимо зараз зниження вже до більш здорового рівня - 60% ВВП", - підкреслила Маркарова.

У той же час прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що обслуговування державного боргу обходиться Україні в 130 млрд гривень щорічно.

"Ми за такі періоди повинні 30 млрд гривень повернути", - додав глава уряду.

За його словами, Україна має непогану динаміку, щоб в середньостроковій і довгостроковій перспективі цей борг мінімізувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна через держборг скоротила міжнародні резерви.