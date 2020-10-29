В Україні придумали, як побудують дороги за гроші іноземних інвесторів

В Україні шість ділянок доріг будуть побудовані за кошти інвесторів.

Як повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму телеграм-каналі, таким чином влада впроваджує першу програму державно-приватного партнерства у дорожній галузі.

Які дороги побудують:

Харків-Дніпро-Запоріжжя (M-29, M-04, M-18)

Бориспіль-Полтава (М-03)

Херсон-Миколаїв (М-14)

Київ-Житомир-Рівне (М-06)

Ягодин-Ковель-Луцьк (М-07, М-19)

Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв (M-04, H11)

"Спільно з "Укравтодором", Світовим банком і IFC презентували їх сьогодні 310 учасникам із 43 країн світу та 38 компаніям потенційних інвесторів", – написав міністр.

Зазначається, що автошляхи сполучають 10 областей України, і понад 12 мільйонів жителів зможуть користуватися новою і покращеною інфраструктурою.

Він пояснив, як працюватиме програма.

"ДПП – це не про платні автошляхи, а про "дороги в розстрочку", коли держава залучає приватні інвестиції у будівництво, а інвестор реалізує проєкт за свої гроші та після здачі дороги в експлуатацію отримує платежі від держави. Це вигідно усім", – підсумував Криклій.

Дороги побудують за кошти інвесторів Telegram Криклія

Как сообщал OBOZREVATEL, у 2019 році стало відомо, що Київську кільцеву дорогу і низку трас на Заході України можуть віддати в концесію.

28 жовтня глава "Укравтодору" пояснив, чому гроші з COVID-фонду витратили на дороги.