В Україні придумали, як побудують дороги за гроші іноземних інвесторів
В Україні шість ділянок доріг будуть побудовані за кошти інвесторів.
Як повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму телеграм-каналі, таким чином влада впроваджує першу програму державно-приватного партнерства у дорожній галузі.
Які дороги побудують:
Харків-Дніпро-Запоріжжя (M-29, M-04, M-18)
Бориспіль-Полтава (М-03)
Херсон-Миколаїв (М-14)
Київ-Житомир-Рівне (М-06)
Ягодин-Ковель-Луцьк (М-07, М-19)
Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв (M-04, H11)
"Спільно з "Укравтодором", Світовим банком і IFC презентували їх сьогодні 310 учасникам із 43 країн світу та 38 компаніям потенційних інвесторів", – написав міністр.
Зазначається, що автошляхи сполучають 10 областей України, і понад 12 мільйонів жителів зможуть користуватися новою і покращеною інфраструктурою.
Він пояснив, як працюватиме програма.
"ДПП – це не про платні автошляхи, а про "дороги в розстрочку", коли держава залучає приватні інвестиції у будівництво, а інвестор реалізує проєкт за свої гроші та після здачі дороги в експлуатацію отримує платежі від держави. Це вигідно усім", – підсумував Криклій.
Как сообщал OBOZREVATEL, у 2019 році стало відомо, що Київську кільцеву дорогу і низку трас на Заході України можуть віддати в концесію.
28 жовтня глава "Укравтодору" пояснив, чому гроші з COVID-фонду витратили на дороги.