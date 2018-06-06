В Україні пояснили, як підвищення облікової ставки відбилося на депозитах і кредитах

Рішення Національного банку України про підвищення облікової ставки позначилося на банківських ставках в різних сегментах по-різному.

"Продовжує стовідсотково реагувати міжбанківський ринок короткострокових процентних ставок. Досить активно змінюються під впливом монетарної політики і ставки по короткострокових депозитах і кредитах", - заявив заступник глави НБУ Дмитро Сологуб в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, короткострокові депозити - це, в першу чергу, депозити юридичних осіб, а депозити фізосіб реагують із запізненням.

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"Ми помітили цю асинхронність, коли ми знижували облікову ставку в першій половині минулого року. Тоді, всупереч нашій політиці, ставки по вкладах населення росли або залишалися на тому ж рівні. І тільки через деякий час, ближче до кінця року, і ці ставки почали знижуватися. Зараз ми бачимо, що депозитні ставки для фізосіб припинили зниження, і ряд банків почав їх підвищувати", - повідомив Сологуб.

Заступник голови НБУ зазначив, що на підвищення облікової ставки також відреагував і ринок держоблігацій.

"Ставки при первинному розміщенні та на вторинному ринку виросли", - резюмував Сологуб.

Нагадаємо, 25 січня НБУ підвищив облікову ставку до 16% річних, мотивувавши це тим, що жорсткість монетарної політики буде сприяти поступовому зниженню споживчої інфляції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вже 1 березня Нацбанк підвищив облікову ставку до 17%. Пізніше банкіри розповіли, як через рішення регулятора подорожчають кредити для українців.