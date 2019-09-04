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4 вересня • оновлено в 13:34
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В Україні повністю зникнуть дрібні монети: названо остаточну дату

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Нацбанк з 1 жовтня 2019 року виведе з обігу монети номіналом 1, 2 і 5 коп. Також поступово виведуть з обігу монету номіналом 25 коп., однак поки вона залишиться платіжним засобом.

Про це зазначено у постанові НБУ від 20 червня 2019 року №82. Таким чином монети 1, 2 і 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні і будуть виведені з обігу.

Протягом трьох років громадяни зможуть без обмежень і безкоштовно обміняти ці монети на монети і банкноти інших номіналів:

протягом першого року з дати їх вилучення до 30 вересня 2020 включно у всіх відділеннях українських банків;

протягом трьох років з дати вилучення до 30 вересня 2022 включно у Національному банку та уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль).

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З 1 жовтня зникнуть дрібні монети

З 1 жовтня зникнуть дрібні монети

До 18 жовтня 2019 року всі юридичні особи, філії та ФОП мають здати залишки монет номіналами 1, 2 і 5 копійок для зарахування на рахунки.

Крім того, Нацбанк планує у 2019 році ввести в обіг монету номіналом у 5 гривень, а у 2020 році – монету номіналом у 10 гривень. Також припинено випуск банкнот номіналом 1 і 2 гривень. Їх поступово виводитимуть з обігу і замінюватимуть на монети.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 25 жовтня в Україні з'явиться банкнота номіналом 1000 грн. Причиною такого рішення Нацбанк назвав потребу українців.

На лицевому боці нової банкноти у 1000 гривень зображено портрет Володимира Вернадського. На зворотному боці надруковане зображення будівлі Президії Національної академії наук України.

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филипп филипыч
филипп филипыч
пральна а 10 копеечные пригодятся еще. на соль и спички)
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