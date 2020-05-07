В Україні з 22 травня відновлять повноцінну роботу громадського транспорту, що була зупинена через уведений по всій країні карантин.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі телеканалу "1+1". Наголошується, що до 22 травня різких змін щодо громадського транспорту не відбудеться, а більша кількість громадян зможе користуватися ним після цієї дати.

"Якщо ми говоримо про більш широке коло, яке зможе використовувати громадський транспорт, то це вже після 22 травня. Однак можна зазначити, що функціонуватиме весь транспорт як в Україні, так і не в Україні в рамках нової реальності. Тобто тотальний масковий режим, обов'язкові температурні перевірки в місцях великого скупчення, постійна дезінфекція", – пояснив міністр.

Які правила діятимуть і надалі:

обмеження щодо кількості людей;

проїзд за перепустками.

За його словами, складніша ситуація з метрополітенами. У Міністерстві інфраструктури не кажуть, коли запрацює метро.

"Доволі важко буде в метро на рівні вагонів контролювати, скільки осіб зайшло. Щоб організувати цей процес перевірки й такого важливого необхідного контролю, це вимагає певного часу й організації. Тому теж на 22-ге ще точно ніхто не готовий", – пояснив Криклій.

Транспорт запустять 22 травня

У київському метрополітені виданню пояснили, що не знають, коли їм дозволять працювати.

"Метрополітен – достатньо мобільне підприємство, хоч і здається, що в нас така масивна інфраструктура. Ми чекаємо конкретного рішення, щоб відповідно до нього організувати роботу. Утримуємо всю інфраструктуру метро в належному стані, щоб після ухвалення рішення наступного дня уже в передбаченому алгоритмі розпочати роботу", – пояснила речниця Київського метрополітену Наталка Макогон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наступний робочий тиждень в Україні розпочнеться з пом'якшення карантину. Знову зможуть працювати деякі види бізнесу. Серед них адвокати, нотаріуси, перукарні та літні майданчики кафе.

Утім, транспорт у містах залишається обмеженим. Метро поки не планують відкривати, а наземний транспорт у деяких містах буде доступний не всім.

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