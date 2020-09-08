В Україні порушників на перевантажених фурах будуть ловити цілодобово

В Україні введуть цілодобовий ваговий контроль вантажівок, щоб уникнути руйнування доріг.

Відповідне рішення було ухвалено на позачерговому засіданні Кабінету міністрів у понеділок, 7 вересня.

Як повідомив представник Кабінету міністрів у Раді Василь Мокан, контролюватимуть вагу "Укртрансбезпека" разом з Нацполіцією, СБУ, Державною фіскальною службою, "Укравтодором" та місцевими органами виконавчої влади.

"Також уряд передбачив закупівлю відповідного обладнання та ремонт наявних спеціально облаштованих місць здійснення габаритно-вагового контролю", – пояснив Мокан.

Як Зеленський пригрозив водіям перевантажених фур

23 червня президент Володимир Зеленський звернувся до далекобійників і назвав "засранцями" тих, хто їздить із перевантаженням і руйнує дороги.

Він опублікував про це відеоролик, який надіслав у чат далекобійників у Viber.

"Вирішили зробити пропускні пункти. А вони їх все одно об'їжджають. З'ясувалося, що вони створили групу "ГВК Ваговий контроль", у якій попереджають, де можна їхати, а де є контроль... Хотів би вам сказати, що ви, хлопці, засранці", – сказав Зеленський.

Він попросив водіїв якщо не допомагати, то хоча б не заважати.

Як перевантажені фури руйнують дороги

Президент Всеукраїнської дорожньої асоціації Артем Гриненко попередив: проблема перевантаження автотранспорту, а саме перевезення зернових (і не тільки їх, але й дорожньо-будівельних матеріалів) із перевантаженням понад 40 тонн справді істотно знищує українські дороги.

За його словами, за дослідженнями американських учених, одна фура з перевантаженням завдає дорозі збитку, прирівняного до 20 тисяч одиниць легкового транспорту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 серпня Зеленський через відсутність довіри до "Укртрансбезпеки" доручив здійснювати габаритно-ваговий контроль на дорогах представникам СБУ та Національної поліції.