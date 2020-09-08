В Україні порушників на перевантажених фурах будуть ловити цілодобово

Ваговий контроль на дорогах буде працювати цілодобово. transkarpatia.net
В Україні введуть цілодобовий ваговий контроль вантажівок, щоб уникнути руйнування доріг.
Відповідне рішення було ухвалено на позачерговому засіданні Кабінету міністрів у понеділок, 7 вересня.
Як повідомив представник Кабінету міністрів у Раді Василь Мокан, контролюватимуть вагу "Укртрансбезпека" разом з Нацполіцією, СБУ, Державною фіскальною службою, "Укравтодором" та місцевими органами виконавчої влади.
"Також уряд передбачив закупівлю відповідного обладнання та ремонт наявних спеціально облаштованих місць здійснення габаритно-вагового контролю", – пояснив Мокан.
23 червня президент Володимир Зеленський звернувся до далекобійників і назвав "засранцями" тих, хто їздить із перевантаженням і руйнує дороги.
Він опублікував про це відеоролик, який надіслав у чат далекобійників у Viber.
"Вирішили зробити пропускні пункти. А вони їх все одно об'їжджають. З'ясувалося, що вони створили групу "ГВК Ваговий контроль", у якій попереджають, де можна їхати, а де є контроль... Хотів би вам сказати, що ви, хлопці, засранці", – сказав Зеленський.
Він попросив водіїв якщо не допомагати, то хоча б не заважати.
Президент Всеукраїнської дорожньої асоціації Артем Гриненко попередив: проблема перевантаження автотранспорту, а саме перевезення зернових (і не тільки їх, але й дорожньо-будівельних матеріалів) із перевантаженням понад 40 тонн справді істотно знищує українські дороги.
За його словами, за дослідженнями американських учених, одна фура з перевантаженням завдає дорозі збитку, прирівняного до 20 тисяч одиниць легкового транспорту.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 серпня Зеленський через відсутність довіри до "Укртрансбезпеки" доручив здійснювати габаритно-ваговий контроль на дорогах представникам СБУ та Національної поліції.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!