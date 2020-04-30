В Україні понад 300 тисяч підприємців отримають допомогу від держави: хто претендує

Кабінет міністрів виділив 1,6 млрд грн з бюджетного фонду боротьби з COVID-19 для допомоги на дітей фізичних осіб-підприємців.

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Про це розповіла міністр соцполітики Марина Лазебна,повідомляє в четвер, 30 квітня, прес-служба Міністерства соціальної політики України.

За її словами, таке рішення уряду дасть можливість провести виплати допомоги на 414 тисяч дітей з 337 тисяч сімей фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та відносяться до першої та другої групи платників єдиного податку. Більшість з цих фізичних осіб-підприємців працюють у сфері послуг. Виплата допомоги введена на період карантину та на один місяць з дати його скасування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українським ФОП, які закрили бізнес на час карантину через пандемію коронавірусу, уряд вирішив виплачувати допомогу на дітей у розмірі одного прожиткового мінімуму на дитину.

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