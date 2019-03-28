|Економіка
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

В Україні помітно зросла вартість м'ясного кошика

915Читати матеріал російською

В Україні вартість м'ясного кошика за рік зросла на 12% — до 692,6 гривні.

"До нашого кошика ввійшло по кілограму курячого філе і тушки, свинини, сала, яловичини й вареної ковбаси першого ґатунку, мороженої риби та десяток яєць. Розрахунок вартості кошика зроблений на підставі наших даних", — повідомив у Facebook голова Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко.

За його словами, варена ковбаса подорожчала до 93,9 гривні (21%), філе курятини — 102,1 гривні (20%), яловичина — 132,5 гривні (14%), а свинина — 119,5 гривні (11%).

Новини
"Не всі зможуть купити": українців попередили про стрибок цін на хліб

Крім цього, ціни на морожену рибу зросли до 73,7 гривні (9%), сало — 87,9 гривні (7%), тушку курятини — 56,7 гривні (6%). За рік подешевшали лише яйця — 26,3 гривні (-6%).

"За рік, із березня 2018 по березень цього року, споживча інфляція склала 8,9%. Тобто бачимо, що зростання вартості головних продуктів нашого раціону все ще випереджає інфляцію в країні, хоча різниця щороку скорочується", — резюмував Дорошенко.

В Україні помітно зросла вартість м'ясного кошика

Як повідомляв OBOZREVATEL, стратегія грошово-кредитної політики Національного банку України у 2019 році визначає мету щодо інфляції у середньостроковій перспективі на рівні 5%. Пізніше економіст пояснив, чому регулятор не зможе досягти поставленої мети .

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Ціни на продукти" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ціни на продукти
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки