В Україні помітно зросла вартість м'ясного кошика

В Україні вартість м'ясного кошика за рік зросла на 12% — до 692,6 гривні.

"До нашого кошика ввійшло по кілограму курячого філе і тушки, свинини, сала, яловичини й вареної ковбаси першого ґатунку, мороженої риби та десяток яєць. Розрахунок вартості кошика зроблений на підставі наших даних", — повідомив у Facebook голова Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко.

За його словами, варена ковбаса подорожчала до 93,9 гривні (21%), філе курятини — 102,1 гривні (20%), яловичина — 132,5 гривні (14%), а свинина — 119,5 гривні (11%).

Крім цього, ціни на морожену рибу зросли до 73,7 гривні (9%), сало — 87,9 гривні (7%), тушку курятини — 56,7 гривні (6%). За рік подешевшали лише яйця — 26,3 гривні (-6%).

"За рік, із березня 2018 по березень цього року, споживча інфляція склала 8,9%. Тобто бачимо, що зростання вартості головних продуктів нашого раціону все ще випереджає інфляцію в країні, хоча різниця щороку скорочується", — резюмував Дорошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стратегія грошово-кредитної політики Національного банку України у 2019 році визначає мету щодо інфляції у середньостроковій перспективі на рівні 5%. Пізніше економіст пояснив, чому регулятор не зможе досягти поставленої мети .

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