В Україні помітно подорожчав великодній кошик: скільки заплатимо

В Україні великодній кошик у 2019 році подорожчав на 8% – до 435 гривень.

Зокрема, вартість відповідного кошика продуктів у минулому році становила 404 гривні, пише директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко в Facebook

Домашня паска (дві штуки по 550 грам кожна) за рік зросла в ціні на 7%, до 73,2 гривні.

Водночас яйця подешевшали на 17%, до 22,7 гривні за десяток.

Буженина у великих продуктових мережах подорожчала на 12%, до 108,3 гривні за 400 грам, сало – на 7%, до 30,6 гривні за 400 грам.

Вартість твердого сиру за рік піднялася на 10%, до 83,2 гривні за 400 грам, вершкового масла – на 10%, до 40,3 гривні за 200 грам, хрону – на 10%, до 9,5 гривні за 250 грам.

При цьому за сіль доведеться заплатити на 8% більше, ніж у минулому році – 2,8 гривні за 250 грам, а вино подорожчало на 9% – до 64,3 гривні за пляшку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стратегія грошово-кредитної політики Національного банку України у 2019 році визначає мету щодо інфляції у середньостроковій перспективі на рівні 5%. Пізніше економіст пояснив, чому регулятор не зможе виконати поставлену мету.

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