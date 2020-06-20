В Україні через неврожай полуниці її ціна сягнула 80-120 грн за кілограм. Це удвічі перевищує минулорічну вартість ягоди. Проте уже найближчим часом очікують врожай середньої полуниці, яка мусить упасти в ціні.

Про це сказано в матеріалі ВВС. За словами фермерів, неврожай полуниці був спричинений заморозками у квітні й травні, аномальними погодними умови у вигляді посухи, а потім проливними дощами з градом.

Власник ягідної ферми на Житомирщині Ярослав Мовчун заявив, що 2020 року ситуація з врожаєм полуниці склалася найгірша за весь час.

"У нас була аномально суха зима, після цього — дуже холодна весна, потім пішли дощі. Такі погодні умови не давали можливості накопичити запас поживних речовин, які б дали можливість формувати гарні пагони", – пояснив він.

Цены на клубнику выросли до 100 грн Getty Images

Він наголосив, що для полуниці потрібна тепла погода, бо сонце є визначальним для накопичення смаку.

"Багато ягід почали гнити просто в полі й пропали. Ще було декілька приморозків – у квітні та на початку травня. Ранні ягоди вимерзли вщент, а ті, що вижили, добили дощі", - розповів Ярослав.

Коли чекати зниження ціни на полуницю

Власник фермерського господарства Микола Стецьків пояснив – ціна на ягоду йде вниз.

Цены на клубнику выросли до 100 грн Getty Images

"Через надмірну кількість вологи ягода стала м’якшою і ніжнішою, тому вона не може довго стояти і її почнуть викидати або продавати за нижчою ціною", – розповів він.

Стецьків сподівається, що у фермерів буде врожай середньої полуниці, що дозволить опустити ціни до нижчих відміток – у межах 50-60 грн.

"Тоді це ціна, яка дозволяє фермеру заробляти. Інші ціни, які були у попередні роки, – 25-30 грн — не є об’єктивними", – додав він.

Цены на клубнику выросли до 100 грн Getty Images

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні станом на початок червня ціни на фрукти та ягоди установили історичний рекорд по вартості. Найбільше, станом на початок червня, зросли гуртові ціни на полуницю – в середньому в 2,6 рази.