В Україні масово фальсифікують масло і м'ясо: що не можна купувати і хто порушує

Нещодавно українців вразили результати дослідження про якість вершкового масла, яке продається на прилавках магазинів. Перевірка показала, що серед виробленого масла кожна п'ята пачка є фальсифікатом.

І, як виявляється, підроблених категорій продуктів в Україні набагато більше. Детальніше – в OBOZREVATEL.

Зі статті ви дізнаєтесь про таке:

Скільки в Україні продається фальсифікованої продукції в процентному співвідношенні.

Які категорії продуктів підробляють найчастіше, а які купувати безпечно.

Рекомендації експертів, як не попастися на фальсифікат.

Не маслом єдиним

Перевірка якості масла відбулася в рамках всеукраїнської акції "Стоп фальсифікат". Результати були опубліковані Держслужбою України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів 19 січня.

Для дослідження були відібрані зразки масла в торгових мережах чотирьох регіонів України: Сумах, Черкасах, Новій Одесі (Миколаївська область) і в Калуші (Івано-Франківська область). Всього було взято 77 зразків (231 пачка). Серед представлених зразків 28 українські та 2 німецькі.

Вершкове масло

За результатами стало відомо, серед виробленого вершкового масла в Україні кожна п'ята пачка виявилася фальсифікатом.

Правда, у коментарі OBOZREVATEL глава Союзу споживачів України Максим Несміянов зазначив, що тут важливо враховувати, як проводився відбір продукції, яку відправляють на експертизу.

"Якщо ви хочете довести, що в Україні 90% продукції – фальсифікат, ви просто вибираєте 90% місць, де відомо, що його продають. Це ринки, стихійні місця торгівлі, інтернет-магазини тощо. Тому знати все про те, яка ситуація є на ринку, неможливо. Одна лише організація не зможе охопити весь ринок", – говорить він.

Іншою б була історія в тому випадку, якщо б підроблену продукцію знаходили в великих, мережевих магазинах, але в подібних дослідженнях ніде не вказується, де саме була придбана продукція, зазначив Несміянов.

Втім, експерти все ж стверджують, що на українському ринку фальсифікат займає близько половини продукції, яку продають нам із полиць магазинів. За даними колишнього директора Української асоціації постачальників торговельних мереж, економіста Олексія Дорошенка частка продукції, яка сфальсифікована, або, яка продається без сплати податків, оцінюється в 50%.

"Якщо ми говоримо про ринок у цілому, у деяких категоріях є порушення в кілька відсотків, наприклад, ринок пива тінізований на 3-5%. Якщо говорити про молочну продукцію, то це 50%. Найбільш фальсифікованим є ринок горілки – 70%", – розповів OBOZREVATEL економічний експерт.

Горілка

В Україні підробляють практично всі продукти без винятку. Найменший рівень фальсифікату у пивної продукції і продуктів, складних у виробництві. З продуктів, які найбільше підробляються, – це масло, м'ясні вироби та спиртні напої (горілка), повідомив начальник Головного управління Держспоживслужби в м. Київ Олег Рубан.

Він також підтверджує, що раніше Служба дійсно фіксувала фальсифіковану продукцію та продовольчі товари на досить високому рівні, але станом на минулий рік по Києву вийшли на цифру 6-10% від усієї продукції.

Але все ж експерти стверджують, що в інших регіонах не так усе райдужно, як у столиці. За словами Несміянова, в нашій країні існує тенденція "чим далі від Києва, тим більше фальсифікату".

"У маленьких містах грошей менше, народ намагається економити. У деяких містах на півдні України я бачив у продажу ковбасу по 39 гривень. Яке м'ясо ви там чекаєте побачити? Але питання в тому, чому вони його замінюють, і як це позначиться на здоров'ї споживача", – говорить він.

На жаль, проблема зниження стандартів до продукції, що поставляється в магазини продукції відбувається не тільки через недобросовісних власників, каже Дорошенко. А й у тому, що в умовах економічного занепаду, який стався в нашій країні після початку війни, люди стали більше орієнтуватися на ціну, ніж на якість.

"Ще в 2015 році я ставив питання керівнику однієї з торгових мереж: "Чому ви знижуєте свої стандарти?". Він пояснив дуже просто: "Стандарти знизили всі наші конкуренти. Якщо я буду продовжувати підтримувати високі стандарти, у мене не залишиться покупців". При цьому сам покупець іде за більш дешевими цінами, навіть розуміючи, що це, найімовірніше, неякісний товар. І що їм залишається робити?" – зазначив економічний експерт.

У чому причина засилля фальсифікату

Однією з головних проблем, яку називали експерти – це мораторій на перевірку малого і середнього бізнесу, який вперше ввели ще в 2014 році, а далі щорічно продовжували. Ідея виникла з метою зменшити тиск на бізнес, оскільки часто інспекції замість своїх прямих обов'язків просто "кошмарили" бізнес і брали хабарі.

Супермаркет

Але все це призвело до того, що підприємства просто перестали стежити за будь-якими нормами, внаслідок чого неякісна і підроблена продукція просто заполонила ринки.

"Була масова кількість спалахів, недоброякісний бізнес почав розвиватися швидше, ніж соціально відповідальний. Тому і сьогодні ми пожинаємо плоди цього рішення", – сказав OBOZREVATEL начальник Госпотребслужби міста Київ.

На жаль, мораторій не зміг відновити довіру до контролюючих органів, тим більше, в умовах повної відсутності покарання за свою часто протиправну діяльність. І щоб нарешті побороти довголітню війну бізнесу з державою, повинна працювати правоохоронна і судова система.

"Якщо правоохоронна система не почне працювати, не почне боротися з бездіяльністю, яка коїться у секторі держуправління, недовго залишилося цьому всьому, тому що все завалиться", – вважає Несміянов.

Дивіться відео на тему:

Як захистити себе від підробленої продукції

Повністю запобігти купівлі фальсифікованого товару ви, найімовірніше, не зможете, але є поради експертів, як мінімізувати ризики:

Не купувати продукти в місцях стихійної торгівлі.

Купувати продукцію великих, відомих брендів.

Купувати продукцію у великих мережевих супермаркетах і магазинах, де вам видадуть чек.

"Важливо вибирати перевірені магазини, перевірених виробників, і в разі виявлення будь-яких невідповідностей звертатися до них або ж у контролюючі органи. Як показує практика, це ефективно працює", – сказав Несміянов.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся