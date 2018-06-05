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В Україні показали, як змінилися ціни на продукти

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В Україні вартість вареників за 5 місяців 2018 року зросла більш ніж на 5% відсотків.

Зокрема порція страви на чотирьох осіб тепер обійдеться в 35,4 грн, повідомляє в Facebook Офіс ефективного регулювання.

Найбільше зростання вартості серед інгредієнтів торкнулося картоплі (+ 39,4%) і цибулі (+ 51,9%).

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Зниження цін продемонстрували лише сало (-3,1%) і масло (-0,1%).

Серед регіонів найкраща динаміка по балансу ціни та середньої заробітної плати спостерігається в Києві, Запорізькій, Донецькій та Львівській областях.

У той же час найгірша ситуація за цим показником зафіксована в Черкаській, Чернігівській та Волинській областях.

Facebook Офіс ефективного регулювання

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні сталося стрімке зростання цін на овочі "борщового набору".

Читайте всі новини по темі "Ціни на продукти" на сайті "Обозреватель".

Тема
Ціни на продукти
Місце
Україна
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