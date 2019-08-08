В Україні затіяли ремонт важливої дороги до Польщі: з'явилися фото

В Україні просуваються роботи на об’єкті реконструкції автомобільної дороги Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне.

Відповідна траса пролягає до міжнародного контрольно-пропускного пункту "Устилуг – Зосін" на українсько-польському кордоні, інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області на Facebook.

"Реконструкція вказаного об'єкта проводиться на замовлення Служби автомобільних доріг і фінансується з державного бюджету відповідно до розпорядження КМУ від 06.02.2019 № 130-р", – йдеться у повідомленні.

Дорожники наголосили, що до кінця цього року планують ввести в експлуатацію відповідний об’єкт протяжністю 0,7 км.

"Зі сторони КПП вже влаштовано 160 метрів дороги. На даний час і на іншій частині об’єкта, протяжністю 180 метрів, завершено трудомісткий і тривалий етап робіт зі спорудження одного з основних конструктивних елементів автошляху – земляного полотна", – резюмували у Службі автомобільних доріг.

Траса пролягає до міжнародного контрольно-пропускного пункту "Устилуг-Зосін" на українсько-польському кордоні Служба автомобільних доріг у Волинській області

Траса пролягає до міжнародного контрольно-пропускного пункту "Устилуг-Зосін" на українсько-польському кордоні Служба автомобільних доріг у Волинській області

Траса пролягає до міжнародного контрольно-пропускного пункту "Устилуг-Зосін" на українсько-польському кордоні Служба автомобільних доріг у Волинській області

Траса пролягає до міжнародного контрольно-пропускного пункту "Устилуг-Зосін" на українсько-польському кордоні Служба автомобільних доріг у Волинській області

Раніше президент президент Володимир Зеленський розкритикував місцеву владу у Миколаївській області через неналежний стан доріг у регіоні.

"Проведіть нараду у п'ятницю щодо всіх доріг – у якому стані, де в нас є державні гроші, де треба залучити кредитні кошти. І перерахуйте дороги, які необхідно зробити першочергово. Знайдіть рішення", – сказав глава держави під час робочої поїздки на Миколаївщину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, торік на ремонт доріг виділили понад 45 млрд гривень. Водночас державна субвенція на проекти будівництва доріг місцевого значення перевищила 11,5 млрд гривень.

У 2018-2022 роках Україна витратить 298,3 млрд гривень на ремонт і будівництво 6,6 тис. кілометрів доріг.

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