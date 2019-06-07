У Полтавській області будують сучасну чотирисмугову цементобетонну магістраль.

Будівництво ділянок дороги виконують три підрядники, які виграли відповідні тендери: "Ростдорстрой", "Альтком" (обидва — Україна) і Onur (Туреччина), повідомляє ЦТС.

Найбільший підряд на будівництво шляху виграла турецька компанія, яка згідно з договором має побудувати 37 кілометрів дороги.

На сьогодні рух уже відкрито на ділянці у 15 км по різних шарах бетону по правому проїзду.

Загальна вартість дороги — близько 12 млрд грн. Фінансується будівництво за рахунок державного бюджету.

Всього за добу по дорозі проїздить близько 15 тисяч автомобілів, при цьому три з п'яти авто — вантажівки. Тому і було ухвалене рішення використовувати стійкіше до зношування покриття — цементобетон.

В Україні показали, як будують першу сучасну бетонну дорогу ЦТС

Укладанням бетону займається бригада з близько 30 осіб. За словами керівника проекту Джандана Тюмера, бригади а складається з турків та українців.

При будівництві використовується цемент українського виробництва, який виготовляється за німецькими технологіями.

В Україні показали, як будують першу сучасну бетонну дорогу ЦТС

Щебінь, який використовується у будівництві, постачають із Кременчука, добавки також виробляються в Україні.

На будівництво 80-кілометрової ділянки з двома масштабними транспортними розв'язками дали 5 років.

Після завершення робіт підрядник зобов'язаний буде здійснювати гарантійне утримання дороги протягом 10 років.

В Україні показали, як будують першу сучасну бетонну дорогу ЦТС

В Україні показали, як будують першу сучасну бетонну дорогу ЦТС

В Україні показали, як будують першу сучасну бетонну дорогу ЦТС

В Україні показали, як будують першу сучасну бетонну дорогу ЦТС

Як повідомляв OBOZREVATEL, торік на ремонт доріг виділили понад 45 млрд гривень. Водночас державна субвенція на проекти будівництва доріг місцевого значення перевищила 11,5 млрд гривень.

У 2018-2022 роках Україна витратить 298,3 млрд гривень на ремонт і будівництво 6,6 тис. кілометрів доріг.

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