В Україні показали області-лідери за темпами зростання економіки

В Україні за підсумками 2018 року 16 областей і місто Київ вийшли на обсяги виробництва більші ніж у 2013 році.
"Оновив дані по темпам росту валового регіонального продукту в порівняльних цінах в розрізі адміністративно-територіальних одиниць за 2014-2018 рік", – повідомив у Facebook економіст, керівник приватного інвестиційного фонду на фондовому ринку США Володимир Компанієць.
Зокрема, лідерами рейтингу є:
1. Житомирська +19,11% (в порівняльних цінах до 2013 року);
2. Вінницька +17,16%;
3. Волинська +13,40%;
4. Київська + 10,02%;
5. Тернопільська +7,37%.
Водночас серед аутсайдерів:
25. Луганська -70,94%;
24. Донецька -60,85%;
23. Дніпропетровська -11,57%;
22. Полтавська -9,34%;
21. Харківська -2,36%.
Facebook Володимир Компанієць
Одразу 16 областей вийшли на обсяги виробництва більші ніж у 2013 році
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світовий банк погіршив прогноззростання валового внутрішнього продукту України у 2019 році. Очікується, що зростання української економіки сповільниться з 2,9% до 2,7%.
У той же час міжнародна фінансова організація зберегла прогноз зростання ВВП в Україні у 2020 році на рівні 3,4%.
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