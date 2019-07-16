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В Україні показали області-лідери за темпами зростання економіки

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В Україні за підсумками 2018 року 16 областей і місто Київ вийшли на обсяги виробництва більші ніж у 2013 році.

"Оновив дані по темпам росту валового регіонального продукту в порівняльних цінах в розрізі адміністративно-територіальних одиниць за 2014-2018 рік", – повідомив у Facebook економіст, керівник приватного інвестиційного фонду на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

Зокрема, лідерами рейтингу є:

1. Житомирська +19,11% (в порівняльних цінах до 2013 року);

2. Вінницька +17,16%;

3. Волинська +13,40%;

4. Київська + 10,02%;

5. Тернопільська +7,37%.

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Водночас серед аутсайдерів:

25. Луганська -70,94%;

24. Донецька -60,85%;

23. Дніпропетровська -11,57%;

22. Полтавська -9,34%;

21. Харківська -2,36%.

В Україні показали області-лідери за темпами зростання економіки

Facebook Володимир Компанієць

Одразу 16 областей вийшли на обсяги виробництва більші ніж у 2013 році

Одразу 16 областей вийшли на обсяги виробництва більші ніж у 2013 році

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світовий банк погіршив прогноззростання валового внутрішнього продукту України у 2019 році. Очікується, що зростання української економіки сповільниться з 2,9% до 2,7%.

У той же час міжнародна фінансова організація зберегла прогноз зростання ВВП в Україні у 2020 році на рівні 3,4%.

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Особа
Володимир Компанієць
Місце
Україна
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