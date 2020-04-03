В Україні покарають виробників антисептиків за спекуляцію: АМКУ розповів про штрафи

В Антимонопольному комітеті України застерегли виробників антисептиків або дезінфікуючих засобів від спекулювання на темі коронавірусу і не подавати в рекламі або на етикетках своїх виробів неперевірену інформацію про ефективність своїх товарів, в іншому випадку вони будуть оштрафовані на 5% розміру доходу за минулий рік.
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Відповідне попередження АМКУ з'явилося на його сайті у четвер, 2 квітня.
Зокрема, Антимонопольний комітет застеріг виробників антисептиків від:
використання слів, похідних від слова "коронавірус", COVID та ін. без достатніх і вагомих підстав;
поширення неперевіреної інформації про здатність антисептика впливати на віруси;
використання недостатньої кількості діючої речовини в антисептику;
поширення інформації про час ефективної дії засобу;
поширення інформації про те, що засіб вбиває певний відсоток бактерій, якщо у виробника немає реальних доказів цього;
продажу своїх товарів без відповідних дозвільних документів.
"Хочемо підкреслити: міністр охорони здоров'я під час зустрічі з представниками українських фармацевтичних компаній зазначив, що зараз в Україні процедура реєстрації антисептичних і стерилізують засобів законодавчо заблокована. За його словами, уряд тільки збирається спростити зазначену процедуру для боротьби з коронавірусом", – повідомляють в АМКУ.
За порушення встановлених застережень Антимонопольний комітет готовий штрафувати виробників на 5% розміру доходу за минулий рік, бо подібні порушення вважаються, як такі, що вводять споживачів в оману.
Як повідомляв OBOZREVATEL, територіальне відділення АМКУ в Київській області відкрило справу проти постачальників продуктів харчування і найбільших мереж продовольчих магазинів Києва. Приводом для цього стало істотне подорожчання товарів через паніку на тлі карантину.
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