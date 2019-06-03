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В Україні покарали ПриватБанк: яких заходів вжив НБУ

2.1тЧитати матеріал російською

Національний банк України у травні вжив заходів щодо ПриватБанку за результатами перевірок із питань фінансового моніторингу.

Як повідомляє прес-служба НБУ, банк отримав письмове попередження за ненадання інформації на запит спеціально уповноваженого органу.

ПриватБанк

ПриватБанк

Новини
Суд визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку: банк вжив рішучих заходів

Нацбанк пояснив, що з 31 серпня 2016 року постійно інформує громадськість про застосовані щодо банків заходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також — за порушення, пов'язані зі здійсненням ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників або інших кредиторів банку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в НБУ заявили, що судові рішення про неправомірність націоналізації ПриватБанку і нові позови його екс-власників створюють загрозу фінансовій стабільності і можуть дискредитувати заходи щодо забезпечення стабільності, прозорості та ефективності банківської системи.

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Тема
націоналізація ПриватБанку
Місце
Україна
Теги
ПриватБанкНБУ
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