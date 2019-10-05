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6 жовтня • оновлено в 18:02
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Українцям перерахують тарифи на газ: скільки заплатимо і що подорожчає

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В Україні очікується підвищення вартості дизельного палива, скрапленого та природного газу, що зовсім скоро відобразиться на цінах на заправках і в комунальних платіжках українців.

Такий песимістичний прогноз пов'язаний з декількома факторами. Детальніше про них, і наскільки серйозним буде подорожчання – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Головне:

  • Спецмито і погана логістика може привести до підвищення цін на дизпаливо і зріджений газ на одну гривню.

  • У той же час загроз для подорожчання бензину немає.

  • З приходом холодів і початком опалювального сезону ціна на газ може подорожчати на 20-25%.

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Подорожчання "дизеля" і скрапленого газу

Зростання цін за даними видам пального в першу чергу пов'язано з рішенням попереднього складу Кабінету міністрів ввести спеціальне мито на імпорт зрідженого газу і дизпалива з Росії. З серпня за ввезення дизеля треба платити спецмито в розмірі 3,75%, в жовтні ж вона виростає до 4%.

"Введення спецмита на імпорт "дизеля" і скрапленого газу з Росії вже привели до дефіциту цих видів ресурсу, і, швидше за все, це призведе до зростання цін на заправках на одну гривню, а зріджений газ може ще більше", – розповів в коментарі OBOZREVATEL співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич.

заправка

заправка

Другий момент – це те, що трейдери змушені переорієнтуватися з поставок через трубопровід на імпорт пального морем і залізницею. Такий вид транспортування обходиться набагато дорожче, крім того, блокуються розвантаження судів в портах Чорного моря, а у "Укрзалізниці" часто не вистачає рухомого складу, який потім ще й простоює тижнями на вузлових станціях залізниці.

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"Зараз з переляку ресурси накопичили, але їх вартість набагато дорожче, ніж тих, які надходили в Україну по трубі з РФ. Тепер їх замінили морськими поставками, а вони обтяжені штрафними санкціями за простій, поки там "енергомитниця" свої якісь цілі переслідувала і безпідставно затримувала вантажі з дизельним паливом", – говорить експерт енергоринку Леонід Косьянчук.

"За простій вагонів і танкерів буде платити кінцевий споживач, ціни на заправках можуть піднятися від 50 коп до гривні", – додав він.

А ось що стосується бензину, до тут експерти не прогнозують будь-якого істотного подорожчання, що пов'язане зі стабільність цін на нафту.

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"По бензину поки особливих ризиків для підвищення ціни я не бачу. Бензин у нас робиться, або всередині країни, або везе з імпорту, і не з Російської Федерації. Нафта відносно стабільна, курс долара просів, тому швидше за все бензин найближчим часом не подорожчає", – повідомив Марунич.

Піднімуться тарифи на газ

Весь поточний рік українці раділи повідомленнями про зниження ціни на блакитне паливо, яка з початку року впала на 28%.

Зараз, з урахуванням податку і всіх платежів, кінцева ціна для українців буде коливатися близько 5,5-6 грн за кубометр. Хоча ще в минулому році в планах Кабміну було підвищення тарифу майже до 10 грн.

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Але вже з цього місяця ціна газ може вирости, чого не приховують в самому "Нафтогазі": "Із завершенням теплої пори року очікується підвищення попиту на газ і можливе зростання цін на нього – як на європейському ринку, так і в Україні", – заявили в компанії.

До 25 вересня можна купити газ за чинною ціною відразу на всю зиму. Правда, субсидія на таку покупку розповсюджуватись не буде, так що це вигідно тим родинам, які самостійно оплачують рахунки за комуналку.

Українцям перерахують тарифи на газ: скільки заплатимо і що подорожчає

Раніше, в коментарі OBOZREVATEL, аналітик Максим Пархоменко спрогнозував, що блакитне паливо виросте в ціні приблизно на 10%. При цьому експерт припускає, що причина такого подорожчання – девальвація гривні. Самі ж енергоресурси в валюті істотно не зміняться в ціні.

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Марунич же зазначає, що з наближенням холодної пори року завжди зростає споживання будь-яких енергоресурсів, і якщо новий Кабмін не вдаватиметься до жодних рішень, то за чинним постановою уряду щомісяця перерахунок ціни на газ буде йти в бік збільшення.

"На період опалювального сезону підвищення може скласти 20-25% – до 8,5 грн за куб. Якщо буде переривання транзиту російського газу, криза поставок, то ціни можуть підскочити ще більше", – прогнозує він.

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Теми
Ексклюзив Ціна на газ
Місце
Україна
Теги
НАК "Нафтогаз" цены бензин
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Комментарии на сайте не модерированы
Иванов Игорь
Иванов Игорь
Наш президент обещал снижение цен, прекращение войны. Сегодня убили солдата на Донбассе. Цены на все растут с каждым днем! Кто за это все будет отвечать? За что люди голосовала? Сплошная коррупция с каждым днем все больше и больше, несправедливость. Продукты питания в супермаркетах ужасные, как такое вообще продают? Сплошная химия, а не пища! Людей травят, в Украине наибольшая смертность. Какая может быть Европа? Заграницей продукты питания дешевле, при том, что продукты продаются натуральные. А у нас Украина богата на Земли, а мы то что выращиааем - продаём, а покупаем в десятки раз дороже. Почему у нас яйца, курица таких бешеных цен стоит и т.д. Молоко 30 грн/литр в супермаркетах, и мало того ПОРОШКОВОЕ!!!! Украина не может вырастить свое!? Сколько сел в Украине, коров. По каким маленьким ценам продают натуральное молоко. Мало того травят людей заводами, невозможно на улицу выйти и воздухом подышать!!!! Условия жизни в тысячи раз лучше заграницей: продукты питания, цены, коммунальные услуги, зарплаты, работа и все делается для людей. А Украина - это просто стыд и позор! Только свои кошельки наполняют и беспредел творится.
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7
1
_ Зепепупик
_ Зепепупик
Иванов Игорь, и во всём этом Зеля виноват?? Или, может быть, Путин? А может быть в этом виноваты те, кто уже 20 лет проводит активную и планомерную дэбилизацию Украины, те, кто сумел вбить в тупые головы, что смысл существования Украины - это гадить на крыльцо России? И те стада бабуинов, которые скакали на мaйдayне?
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4
1
Иванов Игорь
Иванов Игорь
Наш президент обещал снижение цен, прекращение войны. Сегодня убили солдата на Донбассе. Цены на все продукты Ктт за это все будет отвечать? За что люди голосовала? Сплошная коррупция с каждым днем все больше и больше, несправедливость. Продукты питания в супермаркетах ужасные, как такое вообще продают? Сплошная химия, а не пища! Людей травят, в Украине наибольшая смертность. Какая может быть Европа? Заграницей продукты питания дешевле при том, что продукты продаются натуральные. А у нас Украина богата на Земли, а мы то что выращиааем - продаём, а покупаем в десять раз дороже. Почему у нас яйца, курица таких бешеных цен стоит и т.д. Молоко стоит литр 30 грн/литр и мало того ПОРОШКОВОЕ!!!! Украина не может вырастить свое!? Мало того травят людей заводами, невозможно на улицу выйти и воздухом подышать!!!! Условия жизни в тысячи раз лучше заграницей: продукты питания, цены, коммунальные услуги, зарплаты, работа и все делается для людей. А в Украина - это просто стыд и позор! Только свои кошельки наполняют и беспредел творится.
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1
0
Великий Кормчий
Великий Кормчий
Свидомиты 5 лет назад ожидали другого? ИДОТЫ!
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