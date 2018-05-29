В Україні подорожчав долар

Національний банк у вівторок, 29 травня, послабив курс гривні по відношенню до долара.

Зокрема, офіційний курс гривні до американської валюти був встановлений на рівні 26,14 грн/$, йдеться на сайті НБУ.

Таким чином, долар в порівнянні з попереднім робочим днем подорожчав на 4 копійки.

У той же час курс євро впав на 9 копійок до 30,52 грн/€.

Раніше OBOZREVATEL писав, що у гривні є шанси зміцнитися до позначки у 24 грн/$ .

У той же час міжнародне рейтингове агентство S&P у своєму новому прогнозі змінило очікування курсу національної валюти України на кінець цього року з 27,3 до 29,5 грн/$.

Також стало відомо, що чекає на курс долара в Україні цього літа.