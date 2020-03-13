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13 березня • оновлено в 11:55
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В Україні подорожчав долар: що буде з цінами на техніку

2.8т
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Падіння курсу гривні на тлі нестабільності на ринку нафти і спалаху коронавірусу, неодмінно відіб'ється на ціні імпортних електротоварів і гаджетів і їх тимчасовий дефіцит.

Як повідомляють "Факти" з посиланням на прес-службу компанії MOYO, особливо це ситуація торкнеться продукції, яка збирається у Китаї через тимчасові логістичні труднощі як всередині Китаю, так і за його межами.

В Україні подорожчав долар: що буде з цінами на техніку

newsroom.su

В основному подорожчають дрібні гаджети, технологічно складні у виробництві аксесуари і електроніка, складання якої відбувається з великого набору комплектуючих.

В Україні, швидше за все, постраждають в першу чергу виробництва, які залежать від комплектуючих, що поставляються з Китаю. У той же час, за прогнозами експертів, подешевшає продукція, яку Україна експортує. Це пов'язано з падінням попиту у країнах, де коронавірус уже в активній фазі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національний банк України у п'ятницю, 13 березня, зафіксував офіційний курс гривні по відношенню до долара на позначці 25,85 грн/$. За день американська валюта подорожчала на 23 копійки.

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Тег
Імпорт
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