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В Україні подорожчали долар і євро

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В Україні курс долара в середу, 15 серпня, виріс на 9 копійок.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 27,61 грн/$, свідчать дані банківських установ.

У той же час середній курс продажу євро в банках виріс на 8 копійок і склав 31,59 грн/€.

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При цьому Національний банк України встановив офіційний курс гривні по відношенню до долара на позначці 27,45 грн/$. У порівнянні з попереднім робочим днем американська валюта подорожчала на 11 копійок.

Курс гривні по відношенню до євро НБУ встановив на рівні 31,31 грн/€. Таким чином, за день європейська валюта подорожчала на 13 копійок.

Національний банк України формує курси долара і євро до гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Раніше OBOZREVATEL писав, що у гривні є шанси зміцнитися до 24 грн/$.

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Курс валют
Місце
Україна
Об'єкт
національний банк України
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Комментарии на сайте не модерированы
Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
за це стояв майдан ,онижедеты знають как надоть..
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