В Україні подешевшав газ: на скільки впали ціни

В Україні підприємства за підсумками липня імпортували газ за середньою ціною 188,5 долара або 4,8 тисячі гривень за 1 тисячу кубометрів.

Таким чином, ціна імпорту за минулий місяць знизилася на 4% порівняно із червнем, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зокрема на початку літа українські підприємства імпортували газ за середньою ціною 196,4 долара або 5,16 тисячі гривень за 1 тисячу кубометрів.

Водночас у НАК "Нафтогаз України" зазначили, що інформація Міністерства економічного розвитку і торгівлі про середню митну вартість імпортованого газу не є репрезентативною.

Підприємства за підсумками липня імпортували газ за середньою ціною 188,5 долара

Нагадаємо, що з 1 листопада 2018 року газ для населення подорожчав із 6,9 до 8,5 грн за кубометр.

Підвищення вартості газу в Україні було однією з умов продовження співпраці з МВФ. У разі, якби уряд не вдався до такого заходу, країні загрожував би дефолт.

14 березня 2019 року НАК "Нафтогаз України" заявив про можливість не підвищувати ціни на газ із 1 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 квітня команда Володимира Зеленського закликала "Нафтогаз" і Кабінет міністрів провести консультації з МВФ і знизити ціну на газ для населення з 1 травня.

У результаті НАК і уряд досягли угоди щодо зниження ціни на газ у травні, але вона передбачає, що вартість збільшиться, якщо ринкові ціни знову будуть вищими за встановлений Кабміном рівень.

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