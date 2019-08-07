В Україні подешевшав газ: на скільки впали ціни

В Україні підприємства за підсумками липня імпортували газ за середньою ціною 188,5 долара або 4,8 тисячі гривень за 1 тисячу кубометрів.
Таким чином, ціна імпорту за минулий місяць знизилася на 4% порівняно із червнем, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Зокрема на початку літа українські підприємства імпортували газ за середньою ціною 196,4 долара або 5,16 тисячі гривень за 1 тисячу кубометрів.
Водночас у НАК "Нафтогаз України" зазначили, що інформація Міністерства економічного розвитку і торгівлі про середню митну вартість імпортованого газу не є репрезентативною.
Підприємства за підсумками липня імпортували газ за середньою ціною 188,5 долара
Нагадаємо, що з 1 листопада 2018 року газ для населення подорожчав із 6,9 до 8,5 грн за кубометр.
Підвищення вартості газу в Україні було однією з умов продовження співпраці з МВФ. У разі, якби уряд не вдався до такого заходу, країні загрожував би дефолт.
14 березня 2019 року НАК "Нафтогаз України" заявив про можливість не підвищувати ціни на газ із 1 травня.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 квітня команда Володимира Зеленського закликала "Нафтогаз" і Кабінет міністрів провести консультації з МВФ і знизити ціну на газ для населення з 1 травня.
У результаті НАК і уряд досягли угоди щодо зниження ціни на газ у травні, але вона передбачає, що вартість збільшиться, якщо ринкові ціни знову будуть вищими за встановлений Кабміном рівень.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "ринок газу" на сайті "OBOZREVATEL".