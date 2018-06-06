В Україні подешевшав євро

Національний банк в середу, 6 червня, зміцнив курс гривні по відношенню до євро.

Зокрема, офіційний курс гривні до європейської валюти був встановлений на рівні 30,53 грн/€, йдеться на сайті НБУ.

Таким чином, євро в порівнянні з попереднім робочим днем подешевшав на 14 копійок.

У той же час курс долара виріс на 2 копійки до 26,15 грн/$.

При цьому середній курс продажу євро в банках виріс на 1 копійку - до 30,72 грн/€.

Середній курс продажу долара в банках не змінився і залишився на рівні 26,13 грн/$.

В обмінниках долар подорожчав на 3 копійки до 26,06 грн/$, а євро на 10 копійок - до 30,60 грн/€.

Раніше OBOZREVATEL писав, що у гривні є шанси зміцнитися до позначки у 24 грн/$ .

У той же час міжнародне рейтингове агентство S&P у своєму новому прогнозі змінило очікування курсу національної валюти України на кінець цього року з 27,3 до 29,5 грн/$.