В Україні подешевшав долар: скільки коштує валюта в банках та обмінниках

В Україні офіційний курс долара щодо гривні на 13 квітня становить 27,2 грн/$, що на 5 копійок нижче, ніж попереднього банківського дня. Євро ж встановилося на позначці 29,56 грн.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 13 квітня

100 доларів США – 2720 грн

100 євро – 2956 грн

Курс долара від НБУ Скриншот

Курс євро від НБУ Скриншот

Зазначимо, що ситуація на валютному ринку різко змінилася і гривня почала зміцнюватися після ухвалення Верховною Радою закону про ринок землі та законопроєкту про банки в першому читанні.

Втім, на думку аналітиків, долара за 26 грн у найближчому майбутньому чекати не варто.

Довідка: курс долара почав зростати кілька тижнів тому на тлі пандемії COVID-19 у світі. Станом на початок березня курс долара до гривні перебував на позначці в 24,7 грн/$. І всього за кілька тижнів українська гривня почала істотно падати щодо основних валют.

Курс долара в банках

Водночас у банках курс знизився, як порівняти з попереднім днем. Американську валюту продають вже за 27,45 грн/$, а купують за 27,02 грн/$.

Курс долара в банках Скриншот

Європейську валюту продають за 29,99 грн/€, а купують за 29,3 грн/€.

Курс євро в банках Скриншот

Така різниця між продажем і купівлею свідчить про те, що зараз через ажіотажний попит трапився дисбаланс, що згодом має бути виправлено.

Курс на міжбанку

У процесі торгів долар незначно подешевшав. Валюту продають за 27,13 грн, а купують за 27,09 грн.

Євро зросло щодо гривні: у продажі коштує 29,69 грн, а в купівлі – 29,65 грн.

Курс на міжбанку Скриншот

Курс на чорному ринку

Долар

Купівля – 27,33 грн

Продаж – 27,25 грн

Долар на чорному ринку Скриншот

Євро

Купівля – 29,55 грн

Продаж – 29,46 грн

Євро на чорному ринку Скриншот

Курс в обмінниках

Долар

Купівля – 27,56 грн

Продаж – 27,3 грн

Євро

Купівля – 30,12 грн

Продаж – 29,42 грн

Курс валют в обмінниках Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара щодо гривні в п'ятницю, 10 квітня, зріс на 6 копійок. НБУ встановив його на рівні 27,25 грн/$. Євро ж подорожчало щодо гривні на 6 копійок – до 29,63 грн.

29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус COVID-19. У ньому зазначено курс гривні до долара в середньому за рік – 29,5 грн.