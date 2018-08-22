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В Україні подешевшав долар і виріс євро: опублікований свіжий курс валют

1.9тЧитати новину російською

В Україні курс долара в середу, 22 серпня, впав на 3 копійки.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 27,91 грн/$, свідчать дані банківських установ.

У той же час середній курс продажу євро в банках виріс на 9 копійок і склав 32,07 грн/€.

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При цьому Національний банк України встановив офіційний курс гривні по відношенню до долара на позначці 27,70 грн/$. У порівнянні з попереднім робочим днем американська валюта подорожчала на 1 копійку.

Курс гривні по відношенню до євро НБУ встановив на рівні 31,87 грн/€. Таким чином, за день європейська валюта подорожчала на 25 копійок.

Національний банк України формує курси долара і євро до гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Раніше OBOZREVATEL писав, що у гривні є шанси зміцнитися до 24 грн/$.

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Курс валют
Місце
Україна
Об'єкт
НБУ
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