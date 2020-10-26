В Україні подешевшала картопля

В Україні майже на 10% впали гуртові ціни на картоплю на найбільшому ринку країни "Шувар".

Про це в огляді цін на традиційні овочі повідомляє agronews.ua.

Ціни на вітчизняну картоплю в гурті:

Найвища – 6 грн за кілограм.

Найнижча – 5,8 грн за кілограм.

Середньозважена – 5,9 грн за кілограм.

"Експерти пов’язують зниження ціни на українську картоплю надходженням більших партій картоплі та сприятливою погодою для її транспортування та первинного сортування й зберігання", – сказано у повідомленні.

Зазначається, що ціна на інший традиційний овоч – капусту, – навпаки, зросла.

Білоголова капуста вітчизняного виробництва на гурті коштує 3,2 – 4 грн/кг, що майже на 3% відсотки вище попередніх цінових рівнів.

Морква впала у ціні майже на третину й наразі коштує на гурті 4 – 6 грн/кг.

"Вкрай невисокі темпи збуту, а також сезонне збільшення поставок моркви з господарств, стали основними причинами негативних цінових коригувань на дані коренеплоди", – повідомили учасники ринку.

Також на 11% впала ціна на буряк вітчизняного виробництва. Наразі на гурті його продають за ціною 4 грн/кг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 2 до 16 жовтня оптові ціни на огірки підвищилися в 2,5 рази до 10 гривень/кг, а на виноград – знизилися на 15-20% до 43-45 гривень/кг, тоді як раніше повідомлялося про можливе подорожчання яєць на 20%.