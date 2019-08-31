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В Україні подешевшала електроенергія: у Зеленського розкрили подробиці

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НКРЕКП знизила тарифи Укренерго майже на 20 копійок - до 11,6 копійок за кВт-годину.

Як повідомив в Facebook представник президента в уряді Андрій Герус, майже на стільки ж це призведе до зниження тарифу і для всіх непобутових споживачів вже з 1 вересня.

"По факту відбувався пошук, хто буде фінансувати "зелені" тарифи відповідних "зелених" виробників, а це вже майже 30 млрд грн у рік. Раніше ці "зелені" тарифи через тариф Укренерго було покладені на непобутового споживача.

Тепер, внаслідок Постанови Уряду та Постанови НКРЕКП, частина "зелених" тарифів буде оплачуватися непобутовими споживачами, а більша частина - Енергоатомом та Укргідроенерго", - розповів Герус.

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За його словами, рішення "буде мати однаковий ефект для всіх побутових споживачів, як для сусідньої школи і лікарні, так і для великого металургійного заводу".

Герус додав, що зараз тарифи на електроенергію для підприємств і бюджетних установ - в 2-3 рази більші, ніж для населення (2,5-3 грн проти 1,08 грн).

Він зазначив, що економіка не може витримувати нескінченне зростання тарифів, і в рішенні проблем ринку електроенергії повинна брати участь не тільки державна генерація, а й приватна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вересень може запам'ятатися новими тарифами на газ і девальвацією гривні.

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Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Особа
Андрій Герус
Місце
Україна
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