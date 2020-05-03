В Україні подешевшає долар: аналітики розповіли, чого чекати у травні

В Україні курс долара найближчим часом опуститися нижче за психологічну позначку у 27 грн/$. Ситуація на валютному ринку стабілізується, хоча девальваційні ризики залишаються.

Про те, що буде з курсом долара на початку травня – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Курс долара опуститься нижче 27 грн/$

Аналітики все ще налаштовані песимістично: долар дорожчатиме, але не в перший тиждень травня. Зараз ситуація залишається стабільною: ні великих продажів, ні купівель очікувати не варто. Ажіотажний попит уже закінчився, а долар плаває біля вже звичної позначки в 27 грн/$.

Напередодні свят і довгих вихідних населення продовжує продавати залишки заощаджень у валюті, це може несуттєво підтримати готівковий ринок.

"Валютний ринок мляво реагує на ситуацію, зберігаючи атиповий рух в умовах низької ліквідності. Частина населення, для поповнення гривні, продає перед святами валюту. Сильніших рухів чекаємо після 11 травня, і зберігаємо девальваційні очікування", – розповідає керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

Курс долара в Україні

Така динаміка спостерігається на тлі повідомлень Міністерства охорони здоров'я України про те, що країні вдалося уникнути стрімкого поширення коронавірусу. Крім цього, вже з 11 травня можливе пом'якшення карантинних заходів.

Старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб додає: "Другу половину березня долар стійко тримався трохи вище за позначку 27 грн. В останні два дні він закріпився нижче за цей рівень, повернувшись до значень, на яких не був із 17 березня. На окрему увагу заслуговує зниження спреду між купівлею і продажем до "нормального" значення, якого не було на ринку з початку березня. На піку валютної паніки, в кінці березня він розширювався до 5%. Низькі спреди свідчать про збалансованість попиту і пропозиції на ринку готівкової валюти, повної відсутності на ньому "істеричної", емоційної складової".

"В останні два дні він закріпився нижче за цей рівень, повернувшись до значень, на яких не був із 17 березня. На окрему увагу заслуговує зниження спреду між купівлею і продажем до "нормального" значення, якого не було на ринку з початку березня", – каже Іосуб.

При цьому в "Альпарі" очікують на найближчий тиждень помірне зниження курсу долара щодо гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,8 грн/$, а готівковий долар у банках – 26,8/27,0 грн/$.

Що буде з курсом долара до кінця року

Незважаючи на те, що наразі курс долара залишається у стабільному діапазоні й поки ще має всі шанси на зниження, 2020 року очікується значна девальвація. В усякому разі, так стверджується у переглянутому Кабінетом міністрів прогнозі, який заклали в оновленому бюджеті країни. Так, за оцінками уряду, в середньому за рік вартість валюти становитиме 29,5 грн/$.

Переглянутий макропрогноз:

ВВП (прогноз на 2020 рік) скоротиться на 3,9%;

ціни зростуть на 8,7% (раніше планували 5,6%);

курс гривні становитиме 29,5 грн/$ (замість 27 грн/$);

середня зарплата за місяць – 11 тис. грн (з урахуванням інфляції не зміниться, якщо порівнювати з 2019 роком);

рівень безробіття – 9,4% (на 1,3% більше, ніж 2019 року);

доходи бюджету скоротяться на 120 млрд грн.

До речі, в макропрогнозі МВФ для України підготували гіршу оцінку. Ми постраждаємо сильніше, ніж більшість сусідніх країн, йдеться у звіті фонду. Бюджет України переписали з огляду на те, що падіння становитиме 3,9%. Фонд же впевнений, що реальна рецесія буде 7,7%. Для порівняння, Білорусь впаде на 6%, Росія – на 5,5%, Польща – на 4,6%, Хорватія – на 9%, Португалія – на 8%.

Якщо такий прогноз для нас виявиться правильним, цю кризу ми переживемо легше, ніж попередні. У 2015-му ми впали на 9,8%, у 2009-му – на 15,1%, а в 1994-му – на 22,8%.

Але й тут є хороша новина. МВФ очікує, що вже у 2021-му економіка України зросте на 3,6%. Тобто криза масштабна, але коротка. Вперше проблеми в економіці виникли не через структурні економічні негаразди, занепад ринків і накопичені дисбаланси, а через поширення вірусу та карантин.