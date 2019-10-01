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1 жовтня • оновлено в 14:37
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В Україні податки доведеться оплачувати по-новому: що зміниться

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Державна податкова служба України повідомила про зміну номерів рахунків для сплати податків.

Відповідні нововведеня вводяться у зв’язку із переходом на міжнародний стандарт номера банківського рахунка (IBAN), йдеться у повідомленні прес-служби податкової.

У ДПС наголосили, що нові рахунки набули чинності з 1 жовтня 2019 року.

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"З 1 жовтня вступають в дію нові небюджетні рахунки, відкриті на імʼя територіальних органів Державної податкової служби України для сплати коштів єдиного внеску та фінансових санкцій за стандартом IBAN (29 літерно-цифрових символів)", – повідомили представники податкової.

Нові рахунки для сплати податків та зборів можна знайти на сайті ДПС.

Нові рахунки для сплати податків та зборів можна знайти на сайті ДПС

Нові рахунки для сплати податків та зборів можна знайти на сайті ДПС

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська банківська система з 5 серпня 2019 перейшла на міжнародний стандарт номерів для банківських рахунків IBAN.

Нові рахунки тепер будуть відкриватися тільки за стандартом IBAN, який складається з 29 літер і цифр. У цей набір символів входить код країни, контрольний розряд, номер рахунку та код банку.

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Місце
Україна
Тег
податки
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