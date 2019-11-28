Покарання за незаконне збагачення: набув чинності радикальний закон Зеленського

В Україні набув чинності закон президента Володимира Зеленського про введення кримінального покарання за незаконне збагачення.

Зокрема, законопроєкт №1031, який підтримали 259 народних депутатів (із них 227 дала фракція партії "Слуга народу") був опублікований у газеті "Голос України".

Головні нововведення закону:

Внесення змін до Цивільного кодексу. У такий спосіб у законі з'явиться підстава, щоб забирати активи, набуті внаслідок корупції та махінацій із бюджетом.

Конфіскація стосуватиметься винятково чиновників (як місцевого, так і державного рівнів). Щоб потрапити під статтю, треба мати рахунок у банку, машину, нерухомість, коштовності на суму, що значно перевищує офіційний дохід.

Підставою для притягнення до відповідальності передбачена різниця у 500 прожиткових мінімумів для працездатних – більш ніж один мільйон гривень.

Право на звернення до суду з відповідним позовом надається прокурорам антикорупційної прокуратури – крім справ, де відповідачами є посадові особи НАБУ і САП.

Йдеться про:

грошові кошти (готівку та гроші, розміщені на банківських рахунках або на зберіганні в банках або інших фінансових установах);

інше майно і майнові права;

нематеріальні активи, зокрема криптовалюту, обсяг зменшення фінансових зобов'язань;

роботи чи послуги, наданих особі, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Наприклад, якщо всі доходи чиновника – 3 млн грн, водночас він придбав майно на суму 5 млн грн, його можуть притягнути до відповідальності. Тоді рішенням суду частина активів (гроші, нерухомість, машини) можуть забрати до державного бюджету.

Якщо факт незаконного збагачення буде доведено, це може загрожувати винному позбавленням волі терміном від 5 до 10 років із забороною працювати на певних посадах до трьох років.

В Україні набув чинності закон президента Володимира Зеленського про введення кримінального покарання за незаконне збагачення

Як писав OBOZREVATEL :

26 лютого Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Основному Закону статтю 368-2 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за незаконне збагачення.

Були оприлюднені імена нардепів, які підписали конституційне подання з проханням визнати статтю неконституційною.

27 лютого у Національному антикорупційному бюро заявили, що всі кримінальні провадження у ст. 368-2 Кримінального кодексу будуть закриті без права поновлення у майбутньому.

Замість скасованої статті тодішній президент України Петро Порошенко 28 лютого підписав законопроєкт про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Свою пропозицію подав і чинний глава держави Володимир Зеленський.

У Верховній Раді зареєстрували альтернативний законопроєкт про відповідальність за незаконне збагачення. Він передбачає за нелегальні доходи заборону чиновникам працювати на державу і обмеження їхьої свободи.

25 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

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