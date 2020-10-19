Опалювальний сезон за новими правилами: як платити і що відбувається із цінами

В Україні стартував опалювальний сезон, однак місцева влада може розпочинати подачу тепла на свій розсуд. У 2020 році ціни на блакитне паливо для населення перестала регулювати держава и вони стали ринковими.

Тепер споживачі можуть самі вибирати, у якій газопостачальній компанії вони хочуть, щоб їх обслуговували. Станом на жовтень свої цінові пропозиції пропонують понад 40 постачальників, повідомляє OBOZREVATEL.

Щоб покупці могли завчасно визначитися з тим, кому і скільки платити за газ, постачальники повинні оприлюднювати свою ціну за п'ять днів до початку наступного місяця.

Як змінити постачальника

Процедуру зміни постачальника значно спростили перед запровадженням ринкових цін на газ. Заяву треба подавати лише новому постачальнику, якщо він погодиться, то угода зі старим має бути розірвана автоматично.

Також новому постачальнику треба подати паспортні дані, ідентифікаційний код та засвідчити право власності на те приміщення, куди він отримуватиме газ.

Постачальник має 21 день, щоб ухвалити рішення. Якщо після цього не надходить повідомлення про заключення угоди, це означає, що він з певних причин не погодився із вами співпрацювати.

Що відбувається із цінами

Одна з найбільш недорогих пропозицій газу для населення у газопостачальній компанії "Нафтогаз України". В останній місяць літа клієнти цієї компанії мали заплатити за газ 3,24 грн/куб. м за місячним тарифом, у жовтні блакитне паливо обійдеться їм у 4,7 грн/куб. м. Також у жовтні з однією з найнижчих пропозицій виступила й компанія ТОВ "ВІК Паливенерго" – 4,8 грн/куб. м.

Найдорожчі пропозиції в серпні були майже у всіх газзбутів, які виставили єдину ціну – 4,49 грн/куб. м, і компанії "Газовик ТОВ" – 4,7 грн/куб. м. У жовтні ж газзбути почали регулювати ціну поодинці, але все одно виявилися в лідерах дорогих пропозицій. Найдорожче продає газ своїм споживачам "Одесагаз-Поставки" – 6,85 грн/куб. м.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні опалювальний сезон традиційно починається у жовтні. Житлові будинки можуть бути підключені до централізованого опалення раніше, ніж об'єкти комунальної сфери.

Соціальні об'єкти починають підключати, якщо температура всередині будівлі не перевищує +16 градусів. Також тепло в батареях позачергово буде з'являтися за індивідуальними заявками.