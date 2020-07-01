В Україні почалися валютні гойдалки: скільки коштує долар 1 липня
Курс долара в Україні (Фото: колаж Обозреватель).
Офіційний курс долара в Україні на 1 липня встановився на позначці 26,66 грн (-3 коп.). Довідковий курс євро становить 29,86 (-9 коп.) грн.
Про це сказано на офіційному сайті НБУ.
Курс НБУ на 1 липня
100 доларів США – 2666 грн (-4 коп.)
100 євро – 2986 грн (-9 коп.)
Курс валют (Сайт НБУ)
Курс валют (Сайт НБУ)
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
Курс валют (Мінфін)
Долар:
Купівля – 26,55 грн/$
Продаж – 26,78 грн/$
Курс валют (Мінфін)
Євро:
Купівля – 29,57 грн/€
Продаж – 30,06 грн/€
Курс валют (Мінфін)
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 26,62 грн/$
Продаж – 26,68 грн/$
Курс валют (Kurs.com.ua)
Євро:
Купівля – 29,89 грн/€
Продаж – 29,95 грн/€
Курс валют (Kurs.com.ua)
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 26,72 грн/$
Продаж – 26,79 грн/$
Курс валют (Мінфін)
Євро:
Купівля – 29,8 грн/€
Продаж – 29,91 грн/€
Курс валют (Мінфін)
Як повідомляв OBOZREVATEL, довідковий курс долара в Україні на 30 червня встановився на позначці 26,69 грн. До того ж євро зупинилося на позначці 29,95 грн.