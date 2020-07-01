В Україні почалися валютні гойдалки: скільки коштує долар 1 липня

Офіційний курс долара в Україні на 1 липня встановився на позначці 26,66 грн (-3 коп.). Довідковий курс євро становить 29,86 (-9 коп.) грн.

Про це сказано на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 1 липня

100 доларів США – 2666 грн (-4 коп.)

100 євро – 2986 грн (-9 коп.)

Курс валют (Сайт НБУ)

Курс валют (Сайт НБУ)

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Курс валют (Мінфін)

Долар:

Купівля – 26,55 грн/$

Продаж – 26,78 грн/$

Курс валют (Мінфін)

Євро:

Купівля – 29,57 грн/€

Продаж – 30,06 грн/€

Курс валют (Мінфін)

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 26,62 грн/$

Продаж – 26,68 грн/$

Курс валют (Kurs.com.ua)

Євро:

Купівля – 29,89 грн/€

Продаж – 29,95 грн/€

Курс валют (Kurs.com.ua)

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 26,72 грн/$

Продаж – 26,79 грн/$

Курс валют (Мінфін)

Євро:

Купівля – 29,8 грн/€

Продаж – 29,91 грн/€

Курс валют (Мінфін)

Як повідомляв OBOZREVATEL, довідковий курс долара в Україні на 30 червня встановився на позначці 26,69 грн. До того ж євро зупинилося на позначці 29,95 грн.