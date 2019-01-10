В Україні почали впроваджувати головну бюджетну реформу: що зміниться

В Україні почали впроваджувати перехід на середньострокове бюджетне планування — головну бюджетну реформу країни.

Як заявила під час засідання уряду в четвер, 10 січня, міністр фінансів Оксана Маркарова, новації набули чинності після підписання президентом України від 8 січня закону №8044 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (про правову основу для впровадження середньострокового бюджетного планування)".

"Протягом останніх трьох років нам вдавалося вчасно подавати, розглядати і виконувати бюджети. Але ми бачили проблеми, які річне планування не дозволяє вирішити. Це і непередбачуваність бюджетної та податкової політики, і відсутність цілісної системи стратегічного планування, коли є стратегія, а бюджетом забезпечується виконання окремих її пунктів і тільки на рік, а далі є деяка невизначеність, зокрема й сфокусованість винятково на витратах", — сказала вона.

Основні новації:

узгодження стратегічного і бюджетного планування;

впровадження нової Бюджетної декларації (за фактом стає головним документом бюджетного процесу);

новий бюджетний календар і розширення бюджетних правил.

Зазначається також, що зміст Бюджетної декларації суттєво змінюється. На додачу до постійних вимог — дефіцит, державний борг, темпи зростання ВВП — з'являються нові. Це загальні граничні показники видатків на три роки, граничні показники видатків для кожного з головних розпорядників, цілі державної політики у відповідній сфері, оцінка фіскальних ризиків і проведення оглядів витрат.

"Нову декларацію ми будемо подавати до 15 травня на розгляд Кабінету Міністрів, однак у нас не з'являється додатковий час, і вже з наступного тижня треба починати роботу", — підкреслила Маркарова.

У лютому Мінфін очікує отримати від головних розпорядників інформацію, яка міститиме пропозиції про зміни в структурі витрат головного розпорядника (зокрема зміни переліку та змісту бюджетних програм) із урахуванням нових політик і розрахунок вартості кожної політики.

"Ми розраховуємо на затвердження Бюджетної декларації парламентом до 15 липня, щоб мати на наступні три роки чіткі показники і вчасно — до 15 вересня — подати проект Державного бюджету", — зазначила міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України о 06:01 годині 23 листопада прийняла у другому читанні і за основу законопроект про державний бюджет України на 2019 рік. Інфляція становитиме 7,5%, а динаміка ВВП — приблизно 3%.

Крім того, парламент проголосував за зміни у Податковий кодекс. Згідно з ними, із 1 липня 2019 року ще на 9% підвищать акциз на цигарки, введуть плату ПДВ на поштові посилки з-за кордону, якщо їхня вартість перевищує €100, переглянуть деякі ставки і податки.

7 грудня президент України Петро Порошенко підписав закон про державний бюджет України на 2019 рік.