У матерів-одиначок почали вимагати назад виплачену допомогу: українці розгнівані. Фотофакт
У Рівному розгорівся скандал через рішення місцевої влади почати забирати назад у бюджет допомогу, виплачену матерям-одиначкам.
Про неприпустимий випадок розповів лікар Львівської обласної дитячої клінічної лікарні "Охматдит" Арсен Ільїн на своїй сторінці у Facebook.
Він опублікував фотографію листа, який отримала його знайома від міського управління соціального захисту населення. У ньому зазначено, що за постановою Кабміну №632 від 22 липня було проведено перерахунок виплат, призначених на допомогу матерям-одиначкам на період карантину.
"У результаті перерахунку було встановлено, що Вам за період з 01.07.2020 року було виплачено зайву допомогу на дітей для одиноких матерів в сумі 2218 грн 00 коп. ... Управління повідомляє, що кошти в сумі 2218 грн 00 коп. необхідно протягом місяця повернути на рахунок управління праці та соціального захисту населення міста Рівного", – сказано в документі.
Також зазначається, що в разі несплати коштів добровільно їх стягнуть через суд.
"Хороший хлопчик і команда профукали на себе гроші, де взяти, не знають, вирішили в мам забрати. Наказують матусям віддати отриману допомогу на дітей! 2218 грн з кожної! Хто не віддасть, того в суд (листа отримала знайома, публікую з її дозволу)", – прокоментував Ільїн.
У мережі гнівно відреагували на те, що трапилося, і порадили одержувачам допомоги йти в суд: "Нехай подають до суду. У них банально немає коштів на сплату судового збору. А також вони не надали документ, який показує розрахунок перерахунку, тому їхня вимога не є аргументованою і такою, що підлягає виконанню", "Я б судився – зустрічний позов і журналістів підтягнув би. І дав розголос такий, щоб ... сама на колінах приповзла, благала позов скасувати. Справа принципова".
Багато хто в різкій формі розкритикував дії влади: "Яка жесть, це ж треба так себе не поважати, щоб останню копійку у дітей забрати. Повний треш", "Дно пробито", "Ганьба", "Чомусь не здивована".
Як повідомляв OBOZREVATEL, українським ФОП, які закрили бізнес на час карантину через пандемію коронавірусу, уряд вирішив виплачувати допомогу на дітей у розмірі одного прожиткового мінімуму на дитину.
В Україні на час карантину посилять соціальну підтримку сімей із дітьми. Так, ті, хто зареєструвався в центрі зайнятості, можуть за спрощеною програмою звернутися в центр соцзахисту і отримати допомогу в розмірі близько 3 тис. грн.