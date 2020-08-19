У матерів-одиначок почали вимагати назад виплачену допомогу: українці розгнівані. Фотофакт

У Рівному розгорівся скандал через рішення місцевої влади почати забирати назад у бюджет допомогу, виплачену матерям-одиначкам.

Про неприпустимий випадок розповів лікар Львівської обласної дитячої клінічної лікарні "Охматдит" Арсен Ільїн на своїй сторінці у Facebook.

Він опублікував фотографію листа, який отримала його знайома від міського управління соціального захисту населення. У ньому зазначено, що за постановою Кабміну №632 від 22 липня було проведено перерахунок виплат, призначених на допомогу матерям-одиначкам на період карантину.

"У результаті перерахунку було встановлено, що Вам за період з 01.07.2020 року було виплачено зайву допомогу на дітей для одиноких матерів в сумі 2218 грн 00 коп. ... Управління повідомляє, що кошти в сумі 2218 грн 00 коп. необхідно протягом місяця повернути на рахунок управління праці та соціального захисту населення міста Рівного", – сказано в документі.

Також зазначається, що в разі несплати коштів добровільно їх стягнуть через суд.

Кабмін перерахував допомогу матерям-одиначкам Facebook Арсена Ільїна

"Хороший хлопчик і команда профукали на себе гроші, де взяти, не знають, вирішили в мам забрати. Наказують матусям віддати отриману допомогу на дітей! 2218 грн з кожної! Хто не віддасть, того в суд (листа отримала знайома, публікую з її дозволу)", – прокоментував Ільїн.

У матерів-одиначок почали відбирати допомогу Facebook Арсена Ільїна

У мережі гнівно відреагували на те, що трапилося, і порадили одержувачам допомоги йти в суд: "Нехай подають до суду. У них банально немає коштів на сплату судового збору. А також вони не надали документ, який показує розрахунок перерахунку, тому їхня вимога не є аргументованою і такою, що підлягає виконанню", "Я б судився – зустрічний позов і журналістів підтягнув би. І дав розголос такий, щоб ... сама на колінах приповзла, благала позов скасувати. Справа принципова".

Користувачі порадили йти до суду Facebook Арсена Ільїна

Українці обурені рішенням влади Facebook Арсена Ільїна

Багато хто в різкій формі розкритикував дії влади: "Яка жесть, це ж треба так себе не поважати, щоб останню копійку у дітей забрати. Повний треш", "Дно пробито", "Ганьба", "Чомусь не здивована".

Реакція соцмереж Facebook Арсена Ільїна

Реакція соцмереж Facebook Арсена Ільїна

Реакція соцмереж Facebook Арсена Ільїна

Як повідомляв OBOZREVATEL, українським ФОП, які закрили бізнес на час карантину через пандемію коронавірусу, уряд вирішив виплачувати допомогу на дітей у розмірі одного прожиткового мінімуму на дитину.

В Україні на час карантину посилять соціальну підтримку сімей із дітьми. Так, ті, хто зареєструвався в центрі зайнятості, можуть за спрощеною програмою звернутися в центр соцзахисту і отримати допомогу в розмірі близько 3 тис. грн.

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