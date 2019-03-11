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В Україні почали видавати субсидії готівкою: перші враження

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В Україні почала діяти монетизація субсидій, згідно з якою люди отримали відповідні пільги в грошовій формі.

Першими враженнями від реформи поділився журналіст Федір Прокопчук у Facebook. Він розповів про реалії монетизації.

"Мама отримала субсидію. Грошима, на руки. Каже, тепер чекає, коли прийде платіжка за газ, щоб знати скільки платити треба. Паралельно розповіла кілька смішних історій", – поділився Прокопчук.

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Субсидії

Субсидії

Журнал Житомира

Так, одна з її знайомих, отримавши гроші, прийшла на пошту запитати, як і що їй потрібно сплатити, якщо вона користується тільки дров'яним котлом.

"Тут включилася мама, якій я все тонкощі монетизації роз'яснював. Каже: "Якщо тобі ці гроші не треба, то купи нам всім цукерок. А якщо треба, то витрачай на що хочеш після того, як за газ заплатиш", – розповів журналіст.

"Ще одна сусідка, яка теж дровами курить (ця правда в грубці) і стояла трохи позаду в черзі, тихенько вийшла і відразу за ті гроші купила собі пару кілограмів шоколадних вафель. Люблю я такі монетизаційні історії", – зазначив Прокопчук.

В Україні почали видавати субсидії готівкою: перші враження

Він також вирішив з'ясувати, як бути, коли є невикористана субсидія.

"Газзбут повинен сам залишок субсидії (переплату) на особовому рахунку споживача врахувати при виставленні рахунку за газ за лютий. Тобто, рахунок за лютий, який надійде в березні, повинен бути зменшений на суму залишку субсидії", – пояснив в коментарі заступник начальника департаменту енергоефективності "Нафтогазу" України Олексій Хабатюк.

В Україні почали видавати субсидії готівкою: перші враження

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Монетизація субсидій
Місце
Україна
Тег
субсидії
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Непрямой подкуп избирателей поросячим ОПГ....
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