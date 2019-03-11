В Україні почали видавати субсидії готівкою: перші враження

В Україні почала діяти монетизація субсидій, згідно з якою люди отримали відповідні пільги в грошовій формі.
Першими враженнями від реформи поділився журналіст Федір Прокопчук у Facebook. Він розповів про реалії монетизації.
"Мама отримала субсидію. Грошима, на руки. Каже, тепер чекає, коли прийде платіжка за газ, щоб знати скільки платити треба. Паралельно розповіла кілька смішних історій", – поділився Прокопчук.
Субсидії
Журнал Житомира
Так, одна з її знайомих, отримавши гроші, прийшла на пошту запитати, як і що їй потрібно сплатити, якщо вона користується тільки дров'яним котлом.
"Тут включилася мама, якій я все тонкощі монетизації роз'яснював. Каже: "Якщо тобі ці гроші не треба, то купи нам всім цукерок. А якщо треба, то витрачай на що хочеш після того, як за газ заплатиш", – розповів журналіст.
"Ще одна сусідка, яка теж дровами курить (ця правда в грубці) і стояла трохи позаду в черзі, тихенько вийшла і відразу за ті гроші купила собі пару кілограмів шоколадних вафель. Люблю я такі монетизаційні історії", – зазначив Прокопчук.
Він також вирішив з'ясувати, як бути, коли є невикористана субсидія.
"Газзбут повинен сам залишок субсидії (переплату) на особовому рахунку споживача врахувати при виставленні рахунку за газ за лютий. Тобто, рахунок за лютий, який надійде в березні, повинен бути зменшений на суму залишку субсидії", – пояснив в коментарі заступник начальника департаменту енергоефективності "Нафтогазу" України Олексій Хабатюк.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
До кінця 2019 року в Україні буде повністю завершена монетизація пільг і субсидій. Планується, що процес буде проходити в три етапи.
Українці зможуть отримувати субсидії готівкою через відділення "Укрпошти" та державного "Ощадбанку".
Гроші, які залишаться після оплати комунальних послуг, можна буде використовувати на свій розсуд.
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