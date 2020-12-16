В Україні почали продавати новорічні ялинки: як вибрати і скільки коштують дерева

В Україні вже відкрилися ялинкові базари, але цього року новорічний символ став ще дорожчим. Найменше деревце коштує 250-300 грн, а велике – до 2000 грн.

Продавці розповіли, скільки насправді можна заробити на ялинках за короткий передсвятковий сезон. Детальніше в матеріалі OBOZREVATEL.

У 2020 році новорічні дерева знову подорожчали. У столиці, наприклад, ціна на найменшу, заввишки до пояса, сосну стартує від 250 грн. А красуня під 2,8 метра потягне на 2000.

"Ось звичайна сосна, трохи вища за вас, приблизно 1,8 м, віддаю за 600 грн. Є за 700, 800, є за 1000 грн. Все залежить від пухнастості. А ось ту велику можу продати за 2000 грн, вона під три метри заввишки", – розповідає про свій товар продавець на базарі біля метро "Дорогожичі" в Києві.

У Запоріжжі, наприклад, купити такі ялинки можна не набагато дешевше: дерево заввишки 2-2,5 м обійдеться в 1000-1200 грн, а найменше – в 250 грн.

У Слов'янську середня сосна 1,6-1,7 м коштує 600 грн, найвища – до 1000 грн. В Одесі на базарах ялинки коштують від 200 до 1600 грн.

А ось гуртом купити таких хвойних красунь можна від 50 до 100 грн за штуку. "Не важливо якої висоти. Всі сосни у нас по 100 грн, хоч 1,5 метри, хоч 2. Але тільки самовивіз, тому що ми самі зараз торгуємо ялинками вроздріб і всі машини зайняті", – пояснила Євгенія, яка продає новорічні дерева. За її словами, всі сосни у них із Чернігова.

У самому ж Чернігові, в розпліднику (тобто – безпосередньо у виробника), такі самі деревця оптом можна взяти всього по 50-60 грн.

Один із колишніх продавців новорічної хвої на ринках, Сергій, розповів нам, як організовано цей бізнес. На його думку, якщо підприємець обрав вдале прохідне місце, то за сезон він може заробити не менше двох-трьох тисяч доларів.

"Оренда місця під базар коштує приблизно 2000-2500 грн. Треба закласти гроші і представникам з благоустрою району або міста. Вони з кожної точки знімають по 100 грн на день. Те ж саме правоохоронці. Неважливо, що в тебе є договір оренди, документи від постачальника, накладні, чіпи та інше. Ялинками ніхто не бере, тільки грошима. Але треба пильнувати, бо бувають і "залітні", які представляються інспекторами з благоустрою, а насправді просто повз проходили", – пояснює механізм ялинкового бізнесу Сергій.

Він також говорить, що кожне дерево продають у 5, 10, а то й 15 разів дорожче, ніж купили гуртом. У день можна продати від 20 до 30 дерев, що ближче до свята, то більше, можна і до 50. "Інакше невигідно торгувати. Сюди закладена доставка, розвантаження дерев. І продавцям теж треба платити. Ми в найкращі роки заробляли за половину грудня по три тисячі доларів. Звісно, це все тимчасовий бізнес, решту часу я тримаю точки на базарі; зараз кав'ярню відкрив. Цього року не захотів з ялинками возитися, подумав, що через коронавірус народ буде неактивно їх розкуповувати", – вважає Сергій.

Тепер купити новорічне дерево можна не тільки на базарі. Його також замовляють у соцмережах. Деякі бізнесмени вважають, що через високу оренду місця під ялинковий базар та різноманітні побори краще торгувати ялинками онлайн.

Так, киянка Тетяна вже три роки продає сосни і ялинки через соцмережі. "Раніше ми орендували місця під продаж ялинок на "Лівобережній" і "Деміївській" у Києві. Але постійні побори то від районної влади, то від правоохоронців набридли. Хоч у тебе й усі документи на руках, і ялинки з чіпами, все одно знайдуть до чого причепитися", – розповідає Тетяна.

За її підрахунками, за новорічний сезон можна в середньому заробити 50-60 тисяч гривень, а в деяких місцях у столиці заробітки сягають 100-150 тисяч гривень. Це вже з усіма відрахуваннями за оренду й плату "перевіряючим".

"А ось коли ми взялися продавати їх через інтернет, то спочатку попиту не було. Але в цьому році вже є замовлення наперед. Ймовірно, допоміг карантин, люди не хочуть ходити на базар. І ми можемо ялинку підвезти до метро й запропонувати навіть на вибір кілька штук. Також продаємо ялинки на сайтах безкоштовних оголошень, там вони непогано йдуть. Принаймні, економимо на оренді місця", – говорить Тетяна.

А ось на стихійних ринках, що розташовуються зазвичай вздовж доріг, на в'їздах у населені пункти, а також на платформах електричок, можна купити ялинки найнезрозумілішого походження.

Поліція вже почала ловити нелегальних перевізників новорічних дерев. Так на Буковині, на вулиці одного з райцентрів, правоохоронці зупинили мікроавтобус. З'ясувалося, що водій із Хмельниччини перевозив ялинки. Щоправда, у нього виявилися документи тільки на 30 дерев, а в машині їх було 80.

Як правило, браконьєри такі ялинки купують у знайомих лісників. Цілком імовірно, що везуть і з Чорнобильської зони. Трапляються випадки, коли сосни чи ялинки зрізають навіть на цвинтарях.