В Україні почали продавати квитки до чотирьох країн: дати і напрямки
Українська авіакомпанія оголосила про продаж квитків до Німеччини, Великої Британії, Ізраїлю та США.
Рейси заплановані з 23 травня, повідомляється на сайті компанії "Міжнародні авіалінії України".
Так, клієнтам пропонуються рейси з Києва до Берліна, Лондона, Тель-Авіву і Нью-Йорка.
Нагадаємо, що Чехія перезапустить польоти з Праги до України. У числі перших напрямків будуть Київ і Одеса
Раніше OBOZREVATEL писав, що українці зможуть літати до інших країн не раніше вересня. Якщо коронавірус відступить – перші повноцінні польоти варто очікувати точково, в окремі країни – Єгипет, Туреччину та інші. Але наприкінці 2020 року кордони, швидше за все, знову закриють.