В Україні почали діяти нові правила маркування продуктів: що зміниться

В Україні з вівторка, 6 серпня, почали діяти нові правила маркування харчової продукції.

Тепер замість максимального терміну придатності вказуватимуть мінімальний, а на деяких продуктах, наприклад, кондитерських виробах і винах, можуть зовсім не вказувати дати, свідчить законопроект №8450, який підтримала Верховна Рада.

Нововведення передбачають, що на етикетках з'явиться інформація про речовини і добавки, які можуть викликати алергію. Це, на думку авторів закону, захистить споживачів від шкідливих для них добавок. При цьому незначний вміст ГМО можуть не вказувати.

На етикетках також заборонять "брехати" – більше не буде "цілющого чаю" і йогуртів, які "нормалізують травлення".

Термін придатності вказуватимуть по-новому. Для швидкопсувних продуктів залишать маркування "використовувати до", а для всіх інших дозволять писати "мінімальний термін придатності". Це та дата, після якої продукт все ще можна вживати, але він вже може змінити свої характеристики.

Як маркуватимуть:

якщо продукт зберігається до трьох місяців, вказуватимуть тільки місяць і день (без року);

якщо продукт може зберігатися від 3 до 18 місяців — вкажуть місяць і рік;

якщо продукт зберігається від 18 місяців — тільки рік;

На рибі та м'ясі мають вказувати, чи розморожували їх. Це нібито допоможе не купувати продукти, які внаслідок багаторазових заморозок і розморозок втратили свої смакові характеристики.

На яких продуктах можуть не вказувати термін придатності:

• свіжі фрукти та овочі;

• вина, лікери тощо;

• напої, які містять 10 і більше відсотків спирту;

• хлібобулочні вироби та кондитерські вироби;

• сіль, цукор, оцет.

Тепер замість максимального терміну придатності вказуватимуть мінімальний, а на деяких продуктах можуть зовсім не вказувати дати

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерт із якості та безпеки харчових продуктів Олена Сидоренко розповіла, як новий закон про маркування продуктів вплине на експортні можливості України. Вона підкреслила, що Україна ділить із Європейським Союзом єдиний торговельний простір.

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